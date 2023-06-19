南投縣噪音管制時間加嚴新增1小時　晚10至早8禁敲鑼打鼓擴音

▲南投縣新規定晚間10時至隔早8時間，民俗活動禁止敲鑼打鼓或使用擴音設備，圖為草屯敦和宮、台中玉闕朝仁宮遶境祈福情形。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

為維護民眾生活安寧，南投縣政府宣布未來從夜間10起至翌日上午8時止，不得使用擴音設施或敲鑼、打鼓及吹號，從事神壇、廟會、婚喪、殯葬及祭典等民俗活動。

縣政府環保局於今天縣務會議提出噪音管制修正案，將原本規定從夜間10起至翌日上午7時的噪音管制時間加嚴，並獲得通過；南投縣長許淑華表示，現代人注重生活品質，因民眾提出建議，經縣府檢討後，相關噪音管制要求將進行調整。

縣府指出，針對神壇、廟會、婚喪、殯葬及祭典等民俗活動，未來噪音管制間從晚上夜間10起至翌日上午8時止，但是節慶煙火、迎神繞境等特殊民俗活動噪音管制時間，如事先核定者，也將一併公告；此外，對於非營業用的卡拉OK噪音，原規定管制時間從中午12時到下午2時，及晚上10時至翌日6時，因實務上管制困難，將回歸《噪音法》第9條規定，所發出聲音不得超出噪音管制標準，依現場稽查量測噪音值進行管制。

縣府表示依照規定，噪音管制區內禁止從事妨害他人生活環境安寧，違反噪音管制者可處3000元至3萬元以下罰鍰。