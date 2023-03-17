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新加坡國家環境局參訪南投縣　交流提升垃圾處理技術

▲新加坡國家環境局來台參訪南投縣政府和垃圾篩分打包作業。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲新加坡國家環境局來台參訪南投縣政府和垃圾篩分打包作業。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣垃圾堆置問題嚴重，與台灣同樣地狹人稠、皆關注垃圾處理議題的新加坡國家環境局近日來台參訪、拜會南投縣政府，交流分享雙方垃圾處理經驗；縣府表示，期盼藉此增進兩地處理技術，達到垃圾減量，環境永續目標。

副縣長王瑞德16日接待新加坡國家環境局「廢棄物基礎設施與工程部」基礎設施規劃設計二處的專案經理陳威建（James Chin）等3人訪問團，會中就本縣及新加坡垃圾處理議題進行交流分享經驗，會後並由環保局陪同前往草屯垃圾轉運站實地觀摩垃圾篩分打包系統實廠運作。

▲新加坡國家環境局來台參訪南投縣政府。（圖／南投縣政府提供）

縣府環保局長李易書表示，新加坡一天垃圾量高達1萬9000公噸，需透過4座焚化爐處理，雖目前無垃圾堆置問題，但也希望在傳統的處理設備與方案上更加精進，並將塑膠類廢棄物篩分出來做燃料，持續積極朝垃圾能源化方向邁進，此與世界趨勢相符。

▲新加坡國家環境局來台參訪南投縣政府。（圖／南投縣政府提供）

新加坡國家環境局高級工程師黃嘉欣（Irna Jumaat）於會中針對該國固體廢棄物管理進行簡報，闡述該國如何從生產到消費端對落實減量，及垃圾處理能源化、資源再利用化及少量化等各方面成效；陳威建指出，星國回收利用率達55%，超過焚化處理量的42%。

▲新加坡國家環境局來台參訪南投縣政府。（圖／南投縣政府提供）

李易書指出，南投無垃圾自主處理設施，垃圾堆置問題不斷，近年配合中央政策，致力推動垃圾篩分打包技術，篩分後之篩上物主要成分為可做為燃料替代品的廢塑膠混合物；此垃圾篩分製成燃料化（SRF）處理方案符合星國政策，因此特別組團來台交流，觀摩參考相關作業，而參訪團分享該國先進完善的焚化、後續再利用及底渣資源化技術等，都值得借鏡。

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