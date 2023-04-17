國際暗天協會拜會南投縣　許淑華承諾檢討景觀設施光源防治光害

▲南投縣合歡山暗空公園為亞洲第三座國際認證觀星場所。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

合歡山自2019年成為國際暗空公園，南投縣政府表示，已針對光害防制問題訂定《合歡山暗空公園管理條例》，經議會同意、中央核定並發布施行，讓暗空公園未來在低碳永續政策下帶動綠色經濟，也會在國際暗天協會指導下在國際舞台上發光。

國際暗天協會副主席Nalayini Brito-Davies及執行長Ruskin Hartkey等人，17日上午由台灣暗空協會會長林正修陪同，拜會縣長許淑華，並就南投地區光害等問題，進行意見交換。

▲國際暗天協會執行長Ruskin Hartley（左）、副主席Nalayini Brito-Davies（右）拜會南投縣長許淑華，探討光害防制議題。（圖／南投縣政府提供，下同）

Brito-Davies及Hartkey表示，昨日抵台後，一下飛機就直接前往合歡山暗空公園，發現在可以看到綠地及美麗星空，對於縣府、在地機關團體以及非營利組織努力防治光害表示肯定，也認為其推動模式及經驗可供其他國家借鏡。

縣府觀光處長陳正賢表示，合歡山從2018年申請暗空公園迄今，縣府持續落實光源管制，鄰近的清境地區也推動星空友善店家及節電措施，持續建設成全國唯一的觀星平台；林正修則點名埔里茭白筍田夜間照明、名間松嶺之星景觀塔未來可能產生的光害等，盼望縣府及早因應。

許淑華指出，合歡山有幸繼日韓後成為亞洲唯三的國際認證暗空公園，為讓合歡山國際暗空公園符合相關規定，縣府等單位除了努力減少光害發生、使用燈具環保，並透過鳶峰星空劇場來展現生態、原住民文化、天文知識等教育意義；他承諾會針對景觀設施光源管理進行檢討，同時注意燈光使用的時間及規範，希望打造成另一條觀光軸線，帶動綠色經濟發展。