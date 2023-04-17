　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

國際暗天協會拜會南投縣　許淑華承諾檢討景觀設施光源防治光害

▲南投縣合歡山暗空公園為亞洲第三座國際認證觀星場所。（圖／資料照片）

▲南投縣合歡山暗空公園為亞洲第三座國際認證觀星場所。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

合歡山自2019年成為國際暗空公園，南投縣政府表示，已針對光害防制問題訂定《合歡山暗空公園管理條例》，經議會同意、中央核定並發布施行，讓暗空公園未來在低碳永續政策下帶動綠色經濟，也會在國際暗天協會指導下在國際舞台上發光。

國際暗天協會副主席Nalayini Brito-Davies及執行長Ruskin Hartkey等人，17日上午由台灣暗空協會會長林正修陪同，拜會縣長許淑華，並就南投地區光害等問題，進行意見交換。

▲國際暗天協會執行長Ruskin Hartley（左）、副主席Nalayini Brito-Davies（右）拜會南投縣長許淑華，探討光害防制議題。（圖／南投縣政府提供）

▲國際暗天協會執行長Ruskin Hartley（左）、副主席Nalayini Brito-Davies（右）拜會南投縣長許淑華，探討光害防制議題。（圖／南投縣政府提供，下同）

Brito-Davies及Hartkey表示，昨日抵台後，一下飛機就直接前往合歡山暗空公園，發現在可以看到綠地及美麗星空，對於縣府、在地機關團體以及非營利組織努力防治光害表示肯定，也認為其推動模式及經驗可供其他國家借鏡。

縣府觀光處長陳正賢表示，合歡山從2018年申請暗空公園迄今，縣府持續落實光源管制，鄰近的清境地區也推動星空友善店家及節電措施，持續建設成全國唯一的觀星平台；林正修則點名埔里茭白筍田夜間照明、名間松嶺之星景觀塔未來可能產生的光害等，盼望縣府及早因應。

▲國際暗天協會拜會南投縣長許淑華，探討光害防制議題。（圖／南投縣政府提供）

許淑華指出，合歡山有幸繼日韓後成為亞洲唯三的國際認證暗空公園，為讓合歡山國際暗空公園符合相關規定，縣府等單位除了努力減少光害發生、使用燈具環保，並透過鳶峰星空劇場來展現生態、原住民文化、天文知識等教育意義；他承諾會針對景觀設施光源管理進行檢討，同時注意燈光使用的時間及規範，希望打造成另一條觀光軸線，帶動綠色經濟發展。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
休旅車翻落50公尺深！摔成廢鐵　2男2女輕傷獲救
機師遭挾持！印尼軍方營救失敗　6死30失蹤
頒金像獎「唸不出得獎者名」　女星道歉了
莊瑞雄痛罵「抹黑下三濫」　何志偉哽咽：我會吞下去
「新殺手更可怕」初期像感冒　3種人最危險
全世界最大藏壽司開進高雄　一查地主超大咖
個資外洩遭詐84萬「上法院也討不回」　為何買什麼詐騙集團都知

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

立院經濟委員會雲林麥寮農經建設考察　解除保安林成焦點

庫柏蒂諾市姊妹市交換學生訪問團來訪　竹市深度學習之旅

北榮桃園分院職能治療工作訓練坊　助病友重返社會

台南市菁英扶輪社熱心公益　捐贈南消住宅用火災警報器

東仁安居社會住宅開工動土典禮　陳揆：20萬戶社宅目標達標近7成

2023龍岡米干節水花火舞打歌齊歡　4／22起魅力金三角商圈登場

減緩台南仁德區淹水情形　 德糖路排水改善9月完工

國家工藝成就獎邁入第17屆　即起開放徵選工藝職人報名至6／30

點擊「eTag賬單自動扣款失敗」簡訊　恐被盜刷騙個資

對抗少子化！桃園凍卵營養金補助起跑　即起受理申請

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

男3度穿警察制服路上晃　正牌警勸循正常管道考試

家犬躺車道曬太陽遭輾腳　飼主PO網卻逆風：沒牽繩

侯佩岑喝ㄎㄧㄤ狂盧「不想回家」XD　唐綺陽曝直播後實況：好可愛♥️

辣妹舞者記錄跳舞日常　站上吉普車頂遶境拜廟

立院經濟委員會雲林麥寮農經建設考察　解除保安林成焦點

庫柏蒂諾市姊妹市交換學生訪問團來訪　竹市深度學習之旅

北榮桃園分院職能治療工作訓練坊　助病友重返社會

台南市菁英扶輪社熱心公益　捐贈南消住宅用火災警報器

東仁安居社會住宅開工動土典禮　陳揆：20萬戶社宅目標達標近7成

2023龍岡米干節水花火舞打歌齊歡　4／22起魅力金三角商圈登場

減緩台南仁德區淹水情形　 德糖路排水改善9月完工

國家工藝成就獎邁入第17屆　即起開放徵選工藝職人報名至6／30

點擊「eTag賬單自動扣款失敗」簡訊　恐被盜刷騙個資

對抗少子化！桃園凍卵營養金補助起跑　即起受理申請

網紅名醫顧芳瑜遭14路大搜索　幫病患割包皮詐保手法曝光

門口貼「內有惡犬」勿靠近　2汪真面目曝光笑翻網：確實挺餓的

大雪山休旅車翻落50公尺邊坡！變形成廢鐵　2男先脫困2女獲救

長榮航勤拖機「擦撞受損」　民航局要求提修復方案「1前提才放飛」

病變時無感！醫曝「1問題」大增心血管風險：很多人忽略了

物流司機猛開黃腔！約砲人妻問「X又O」看得出來嗎　綠夫怒吉

演惡女太壞！　八點檔女星下顎發炎、眼睛爆血管：報應來了

陸馬戲團2獅子表演中途出籠　觀眾驚嚇逃竄「鞋都跑掉了」

8口味任選！　必勝客「13吋大比薩下殺199元」限定10天吃

營救紐西蘭機師出狀況　印尼軍方6死30失蹤「傳有士兵被關押」

林襄最新應援影片曝！　大幅晃動60秒：好洗腦

地方熱門新聞

王永慶、王永在「起家厝」對外開放！

車禍驚見1女渾身刀傷癱坐車內

沈智慧明登記立委初選　黃健豪不排除棄選

單身聯誼男性大超標！緊急停止報名

學術雙科奪冠！羽球美少女運動獨招上中山大學

浪貓尿不出來病危　新北治癒後逆轉貓生

綠捷GC01標跨南崁溪橋合龍　將成最美地標

科技執法民眾不滿　警車升級Volvo挨轟

男子深夜駕權利車危駕警攔檢查獲槍毒

南投縣府大專學生暑期工讀　112名額月薪24.6K

酒駕闖紅燈又逆向行駛

激動姊鬧屈臣氏　丟貨品諷警好善良

紙飛機很科學　達人：不同結構不同玩法

婦登山迷路　老公賞鳥報案求援

更多熱門

相關新聞

許淑華爭取中興新村公設交縣府使用

許淑華爭取中興新村公設交縣府使用

中興新村自台灣省政府虛級化後，活化與發展步調長期停滯；南投縣長許淑華上任後積極尋求解套，向國發會爭取中興新村宿舍及部分公共設施，撥由縣府管理使用，國發會中興新村活化辦公室表示，若干公設可釋出部分，並承諾將盡力促成，但宿舍則需進一步釐清牽涉層面和法令問題，以尋求解方。

星國家環境局參訪南投縣　交流垃圾處理

星國家環境局參訪南投縣　交流垃圾處理

南投垃圾問題　蔡培慧盼優先協調竹山等鄉鎮外運

南投垃圾問題　蔡培慧盼優先協調竹山等鄉鎮外運

國際環台賽南投站鄉親全線力挺　盧紹軒44名作收

國際環台賽南投站鄉親全線力挺　盧紹軒44名作收

國際自由車環台公路賽　明繞行南投全縣+日月潭

國際自由車環台公路賽　明繞行南投全縣+日月潭

關鍵字：

國際暗天協會南投縣光害防制

讀者迴響

熱門新聞

刮光肛毛！男大生滲屎流湯「黏死屁股」臭到吐

關山嶺山拍到「神秘軍盔男」爆離奇　4天後真相曝光

女星金像獎「唸不出得獎者名」被轟

左轉卡卡…她補油門輾過！下車驚見1女爆頭慘死

最強春雨！　「紅通通」預測圖曝

女童餵食「超肥錦鯉」　網震驚：這什麼豬

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

猴痘傳播難避免！專家2建議自保

癌末媽留潦草遺言　眾人解出6字當場鼻酸

長榮航勤拖機出意外！A321機翼撞破波音777飛機機鼻　畫面曝光

鄭秀文奪影后「竟是穿H&M平價禮服」！網傻了

直擊張立昂復出上工！

「蝦子端上桌」準婆婆怒走人！媒人嗆：婚事免談了

找跨性別網紅業配　百威母公司市值蒸發1600億

YG回應了！Rosé爆戀上大16歲姜棟元

更多

最夯影音

更多
婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷
李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面