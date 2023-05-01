濁水溪畔撿到寶…越洗越白竟是「水晶之王」！友出價破萬求割愛

▲幸運遊客於南投縣濁水溪畔拾得「水晶之王」白水晶。（圖／民眾提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

喜好賞玩石頭的李姓男子，30日赴南投縣境內的濁水溪畔「尋寶」，竟無意間在帶回家的石頭中發現一顆小碗般大小、有「水晶之王」美稱的白水晶，讓他直呼幸運：「真的撿到寶了！」

發源自南投縣的濁水溪源遠流長、天然資源豐富，網路社群上平時就有許多石頭玩家分享從濁水溪沿線搜得的奇石；李姓男子趁勞動節五一連假期間，於昨天與好友相約前往，先造訪著名的信義鄉雙龍瀑布「七彩吊橋」等景點，隨即沿著河道一路往下游前進，邊走邊蒐集各種石頭。

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未料李男帶著戰利品返家、慢慢檢視並清洗後，發現有一顆體積像小碗或馬克杯般大小的石頭竟越洗越顯潔白，最後還呈現出透明質地，他也將該石送交專業鑑定，確認石頭成分中含有號稱「水晶之王」的白水晶，置於彩燈石座上，炫爛奪目的光芒不斷從晶瑩剔透的結構中散發，令人目不暇給，更有好友表示願以上萬元價格請李男割愛，但因捨不得而婉謝、打算好好珍藏。

不過李男對在溪流邊拾得寶石一則以喜、一則以憂，擔心有觸犯《水利法》之虞，於是主動向主管機關第四河川局通報、申請；所幸四河局解釋，若是徒手於河川區域內的溪流邊撿拾地表面之土石（但河防建造物所使用之材料或堆壘於其上供防汛、搶險用之土石料除外）供觀賞，且不以機具載運、也未超過徒手1次可搬運的總量，即未侵害《水利法》所欲保護之河川防護法益，非屬《水利法》第78條之1第3款及第7款之採取土石及其他與河川管理有關之使用行為，因此並無依法裁罰的問題。