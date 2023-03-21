許淑華拜會國發會　爭取中興新村部分公設「交縣府使用」

▲南投縣長許淑華（中）拜會國發會，爭取中興新村宿舍及部分公共設施撥予縣府管理使用。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

中興新村自台灣省政府虛級化後，活化與發展步調長期停滯；南投縣長許淑華上任後積極尋求解套，向國發會爭取中興新村宿舍及部分公共設施，撥由縣府管理使用，國發會中興新村活化辦公室表示，若干公設可釋出部分，並承諾將盡力促成，但宿舍則需進一步釐清牽涉層面和法令問題，以尋求解方。

許淑華21日率領縣府秘書長洪瑞智、文化局長林榮森、計畫處長邱紹偉、新聞及行政處長蔡明志、建設處代理處長陳錫慶，以及南投市長張嘉哲等，拜會國發會中興新村活化辦公室主任吳文貴，中興大學副校長詹富智、總務長蔡岡廷也出席與會。

許淑華指出，從擔任市長、立委以來，就一直很關心中興新村的前景，此次拜會國發會，提議部分公共設施可撥交縣府使用管理，如中興會堂、羽球館、公有市場、青少年活動中心，小巨蛋、游泳池、幼兒園等，不但可減輕國發會負擔，也可讓這些設施發揮最大效益。

許淑華也希望部分宿舍區能讓縣府辦理撥用，可供作多元社會住宅，或以租代護、中興駐村生活家、親子故事館與親子遊戲館、背包客棧等，中興新村旅遊資訊中心等，一方面維護現住戶權益，同時解決空屋使用問題，使中興新村獲得有效活化與利用。

許淑華強調，身為縣長有責任和義務反映居民意見，並協助中央順利解決中興新村長期閒置問題，因此藉由縣府角色和功能，協調整合地方與中央間的歧見與落差，希望讓中興新村早日全面活化振興、共創多贏局面，而非為增加縣府財產或擴大版圖。

吳文貴回應，公共設施部分將盡力協助縣府，至於宿舍目前因合法住戶、佔用户、騰空閒置空間混雜，牽涉層面較廣，且涉及法令相關規定，處理起來也較繁複，但後續仍可透過各項配套尋求可能的解套方式；許淑華、張嘉哲會中也提出垃圾處理問題，吳文貴表示將一併納入考量。