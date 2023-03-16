南投垃圾問題　蔡培慧盼中央優先協調竹山等鄉鎮外運

▲南投市清潔隊垃圾暫置場去年發生火災。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

行政院環保署長張子敬15日拜會甫當選南投立委的蔡培慧，共同研議南投縣垃圾處理情形；張子敬表示，南投垃圾堆積為縣政府無自主處理設施、長年累積所造成，蔡培慧則強調會持續協調垃圾外運、協助導入機械分選及燃料化等處理方案，解決垃圾問題。

蔡培慧與環保署昨聚焦討論過往垃圾量無法處理之因素，以及是否能協調外縣市政府，優先處理垃圾問題最嚴重的竹山鎮等鄉鎮市。

張子敬指出，依現行《廢清法》規定，垃圾處理為地方權責，無焚化廠之各縣市近年都積極建構「垃圾自主處理」設施：包括雲林縣引進機械分選及燃料化設備、台東縣重啟並升級既有焚化爐、花蓮縣與台泥合作去化廢棄物，新竹縣則招商引資以促參案建置新式熱處理設施；由於南投縣府過往並未規劃自主處理設施，故需長期仰賴其他縣市支援垃圾去化問題。

▲環保署長張子敬（右）率環保署督察總隊長李健育拜會立委蔡培慧（左）。（圖／蔡培慧服務團隊提供）

對於南投縣府過去指稱中央停建南投之焚化廠，導致全縣垃圾無法妥善處理，環保署也再次澄清，早於105年6月間函詢縣府環保局是否有興設焚化廠之意願，並提供當時所發函之公文，當時縣府環保局則回覆並無興設焚化廠之規劃。

蔡培慧表示，過去擔任政院中辦執行長期間，已協助環保署、水利署合作並向院方爭取專案經費，以配合鳥嘴潭人工湖工程完工啟用後的周遭環境品質改善工作；行政院也已同意補助3億元，由縣府辦理草屯鎮垃圾掩埋場垃圾移除及整頓作業，目前已完成垃圾篩分及打包作業2萬噸、移除1萬噸。

蔡培慧盼環保署優先協調外縣市協助竹山等鄉鎮市之垃圾外運，張子敬予以正面回應，但表示南投短期內需做好垃圾源頭減量、長期則建構自主處理設備，較為妥當；蔡培慧認為，雙北地區家戶垃圾清除處理費採隨袋徵收，也有其他地方政府將仿效跟進，而南投縣則採隨水費徵收，呼籲縣府須一同面對解決。