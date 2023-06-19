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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜批綠稱「軍公教是米蟲」　陳建仁：子虛烏有

▲▼陳建仁今天上午出席「梧棲漁港小船泊區及浮動碼頭興建工程」動土典禮時。（圖／行政院提供）

▲行政院長陳建仁。（圖／行政院提供）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜18日指控，民進黨這幾年利用媒體撲天蓋地稱「軍公教都是米蟲」，對此，行政院長陳建仁19日批評，該說法子虛烏有、破壞社會的互信，政府推動年金改革，確保是帶領得到、領到老，且這7年來加薪額度超過11％。

侯友宜昨天上午參加「黃埔建軍／建校迎百年」系列慶祝活動啟幕式，他致詞時表示，民進黨這幾年在執政的過程當中，利用媒體撲天蓋地說了一句話「軍公教都是米蟲」，製造階級對立衝突，撕裂了族群的仇恨，「這樣執政之下我們還可以忍受嗎？」

陳建仁今天上午出席「梧棲漁港小船泊區及浮動碼頭興建工程」動土典禮時受訪說，侯友宜的講法完全是子虛烏有，而且也破壞了台灣社會的互相信任，政府為了要讓軍公教人員在退休上能夠得到很好的保障，所以總統蔡英文就推動了年金改革，希望確保軍公教人員每一個人都是世世代代領得到，長長久久領到老，政府對於軍公教人員的辛勞一向相當感謝，而且給予相當的尊重，所以政府也在這7年來，給軍公教人員有3次的加薪，加薪額度超過11%。

陳建仁呼籲，希望所有軍公教人員大家同心協力，一起努力來使國家更好，感謝公務人員在防疫工作上以及經濟發展上，大家都是團結一致，相信全民對於所有軍公教人員，都是給予最高的敬意與謝意，所以大家一定要團結一致，才是最重要。

至於退休人員退休金調整的部分，陳建仁補充，會按照既有的法令，並且參考最近兩年物價上漲的指數，在明年的時候會宣布，相信會有加薪的機會。

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