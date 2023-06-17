修法強化性平環境　政院規劃加重罰則、加強防堵權勢性騷擾

▲行政院。（圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

性平爭議在政壇延燒，立法院預計在7月的臨時會通過性平三法，行政院日前表態會在7月中旬完成相關修法，送立法院審議。政院官員指出，修法要達成有效、友善、可信賴三面向，會調整並加重罰則、加強防堵權勢性騷擾，並簡化申訴機制，也會讓不同場域但持續性的性騷，適用同個法律。官員指出，也不排除針對其他性平事件面向，規畫下階段修法。

行政院官員表示，院長陳建仁有先召集各部會討論，當時定調面對性平有三方原則，包括訂定性騷擾指引樣態、建立有效可信賴的申訴制度、跨部會法規盤點，是面對性平事件重要三原則。

在修法部分，官員指出，立法院預計在7月中旬舉行臨時會並邀院長進行專案報告。目前修法有幾個重要面向，會請政委羅秉成召集各部會討論細節，盼7月中旬前送立院審議，讓目前三法能有齊一性，達成有效、友善、可信賴三面向。

在有效方面，官員說明，要達到有效防制、嚇阻性騷事件的發生，包含加強性平教育，合理調整罰則往加重方向研議以期達到嚇阻效果；也會加強防堵權勢性騷擾事件，並針對加害者性平教育與輔導。

在友善部分，官員說，為了避免重蹈事件爆發很久才通報的覆轍，首先就是要簡化申訴流程，並重新檢討申覆機制，也要避免重複調查對被害者造成二次傷害。

另外，會讓不同場域持續性的性騷適用同個法律。官員說，有些職場或下班後卻適用不同法律，這部分會做調和，也會增訂被害者相關保護措施、社工輔助並提供心理輔導等。

至於可信賴部分，官員指出，目標要讓大家願意在第一時間積極申訴，第一線受理人員要接受性平教育課程強化相關認知，申訴委員會也要有性別相關比例、加入外部專業人員。

行政院官員指出，各部會都會針對前述的修法方向提出相關法規修正，開始進行部會協商。此外，有有些是不用等待修法、馬上就可以做的，就會可以先做。前述提及的三面向是這次修法一定要做到，另外還有很多面向，或許擺在下一階段再來修法。