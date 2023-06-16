「行人地獄」問題嚴重遭監察院糾正　行政院：務實檢討改善

▲為了改善「行人地獄」的污名，政府積極改善交通人行規劃。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

兒少交通事故傷亡層出不窮，監察院16日指出，行人地獄現象嚴重衝擊兒少生命權，通過監委葉大華提案糾正行政院案，籲請行政院應確實督導跨部會事故傷害監測機制，徹底研議改革方案。對此，行政院發言人林子倫16日表示，對於監察院的糾正報告，行政院尊重監察院職權也虛心受教，將就監察委員的提醒務實檢討改善。

林子倫表示，陳院長上任後即將「道安、治安、資安」列為政府施政改革重點，院長多次聽取專案報告以及指請吳澤成政委專案督導每月召開會議檢討，並藉由交通部每月公布地方執行成效提升地方首長重視，讓地方通力合作，以加強整合、共同落實改善。

針對監察委員所提兒少交通事故改善部分，林子倫說，行政院2022年已核定50億「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，針對婦幼族群人口數較多的區域周邊易肇事路口，以及學校周邊路口、通學廊道進行路徑改善，並以補助計畫方式提供各縣市政府申請，截至本月6日已提案352件、核定161件，核定總經費達29.8億，中央款項23.9億，內政部及交通部持續與地方政府溝通，期盼地方加速檢視並提報計畫。

林子倫表示，行政院已於2023年5月通過「行人優先交通安全行動綱領」，跨部會就工程、教育、執法及監理等4大面向，提出19項行動方案，並且，國發會正在審議「永續提升人行安全計畫」，預計7年投入410億，改善行人空間。期盼透過中央各部會政策法令的完善建構、地方政府的落實執行，以及政府、民間與每一位國人的協力，盡早讓台灣洗刷「行人地獄」的惡名。