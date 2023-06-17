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台電拚增氣減煤　通霄電廠二期計畫2030年併聯發電

▲▼通霄發電廠。（圖／記者陳家祥攝）

▲通霄發電廠。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

為穩定電力來源並增氣減煤，位於苗栗的台電通霄電廠近年陸續更新3部大型燃氣複循環機組，除滿足苗栗用電需求外也供應竹科及中科。此外，也再新增18萬瓩氣渦輪發電機組，起停反應時間更只要既有機組的1/3，已在5月正式商轉加入夏季供電行列；另外，燃氣複循環機組二期計畫預計在明年底啟動，預計2030年可加入併聯發電。

台電指出，科學園區是台灣經濟發展命脈，而穩定電力來源則是科學園區必備關鍵，位於苗栗的台電通霄電廠，近年陸續更新3部共約270萬瓩大型燃氣複循環機組，除滿足苗栗用電需求，更默默供應竹科及中科穩定電力，全廠年供超過285億度電，等同超過700萬家戶年用電。

因應用電需求成長、能源轉型及邁向2050電力淨零排放目標，台電規劃新增以天然氣為燃料的燃氣機組，有佔地小、興建速度快的優勢，加上起停反應迅速特性，是現今綠電時代協助強化穩定電網的最佳搭檔。

台電說明，天然氣發電是邁向淨零的重要橋接，除了本身就是低碳能源，燃氣複循環機組未來更可搭配氫能等無碳燃料混燒或專燒發電，讓低碳再進化至零碳。因此，現在興建燃氣機組就是在為淨零作好準備。

台電推估，到2030年用電約會再成長700萬瓩，因而台電近年持續積極推動興建燃氣機組，如1983年商轉的苗栗通霄電廠，即自2018至2020年陸續更新3部共約270萬瓩的大型機組，是全台目前效率最高的複循環機組，滿足苗栗用電之餘，更提供竹科、中科后里園區穩定電力，2022年整廠供電量超過285億度。今年則再新增18萬「快打部隊」新機組，更將複循環機組起停反應快速特性發揮至極致，起動至滿載發電最快只需10分鐘，直追反應最快的水力機組。

除了通霄電廠外，今年預計桃園大潭、高雄興達電廠都將有新燃氣機組加入供電行列，後續加上台中、大林、協和電廠更新規劃，預計至2030年，光是燃氣機組新增就可達900萬瓩，搭配持續發展的再生能源，可同時滿足用電與環境永續，將成「穩定供電方程式」。

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