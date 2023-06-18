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私幼餵藥案燒　藍黨團問藥哪裡來：下會期不接受陳建仁施政報告

▲針對新北市私幼餵藥風波，立法院國民黨團總召曾銘宗（中）今邀請國立陽明交通大學藥物科學院教授康照洲、小兒神經科專科醫師陳泰亨共同舉行記者會。（圖／國民黨團提供）

▲針對新北市私幼餵藥風波，立法院國民黨團總召曾銘宗（中）今邀請國立陽明交通大學藥物科學院教授康照洲、小兒神經科專科醫師陳泰亨共同舉行記者會。（圖／國民黨團提供）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市幼兒園餵藥案發生超過一個月，全案也進入司法程序進行調查，但是單純的有沒有餵藥？藥從哪裡？餵了孩童吃什麼藥？檢調始終沒有結果。國民黨團今（18）日上午召開記者會，說明在實務上醫師開立處方用藥中，均含有微量苯巴比妥(Barbiturates)的情形，及檢測結果所呈現數字所代表的意義；黨團總召曾銘宗批，陳建仁內閣號稱「溫暖堅韌」，但卻冷眼旁觀錯假訊息進行相關政治操作，國民黨團給予陳內閣最嚴厲譴責，溫暖內閣實際上是冷酷無情，「下會期在野黨將不接受您的施政報告。」

國立陽明交通大學藥物科學院教授康照洲表示，很多人說醫師不能開含巴比妥的藥物，這是不對的，事實上若從健保署資料來看，光是和肺相關的這類複方，1年就用到2000多萬顆，食藥署資料有100多萬筆，事實上是有很多醫生在開立這個處方的，美國也是這樣子。

康另舉「麻黃素」為例，指其原料是管制藥品，但一般感冒藥就有微量麻黃素，「我們不會把感冒藥當管制藥品管理」，所以事實上醫生是可以開立的，所以小朋友也有可能因為醫生的開立而去使用到。

康照洲說，這個事件一直延燒下去，會讓醫生想要開立這個處方時不敢用藥，他自己也有兩個孫子，生病拜託老師在學校用藥，這是一個信任老師的行為，但這個事件對老師、對政府產生不信任感，產生不必要的社會紛端；本案檢調已介入調查，「趕快釐清藥的來源，這是比較重要的事情。」

小兒神經科專科醫師陳泰亨指出，在神經科部分，例如巴比妥用來治療，適應症在兒童只有針對癲癇部分，由小兒神經專科進行處理、負責，其他一般醫療院所會否用到，政府會進行管控；但目前已經進入到，有些家長如果在家裡覺得小朋友出現不明躁動、嗜睡，情緒不穩定，就擔心可能是巴比妥或什麼藥物的影響；因此建議，希望家長還是要相信兒科醫師，第一個諮詢兒科醫師，如果出現緊急狀況，例如不明原因昏迷或意識混淆，一定要到急診，這不一定是藥物引起的，有可能是Covid-19或流感引起的腦部症狀，不要把所有意識混淆都認為是巴比妥所引起的，「這是我們比較擔心的。」

曾銘宗說，本案從5月15日新北市政府移送檢調以來已超過1個月，這段期間行政院、衛福部沒有行使該有的職權，「這件事最重要的是藥從哪裡來？這是食藥署的權責」，該署卻說查無流向不明藥物，真的有查清楚？另，他也認同柯文哲的說法，指檢調約談園長、老師，釐清餵藥等情況，事情不就很清楚了。

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