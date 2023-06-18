砂石車撞信義民宅！議員爆與新北工程有關　喊話侯友宜「不要惦惦」

▲砂石車撞台北市信義區松德路120號民宅。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

一輛砂石車於18日凌晨因不明原因，衝撞位於台北市信義區松德路120號的民宅，造成民宅一根結構柱斷裂，5戶16人緊急疏散。民進黨台北市議員洪健益表示，該名砂石車司機是從新北市新店區路過台北市，發生事故後一直要保險公司把車拉走，使他懷疑該司機是未經程序要傾倒廢棄物，喊話新北市長侯友宜「不要惦惦」趕快來處理。

砂石車於18日凌晨0時20分衝撞信義區松德路120號民宅，在現場的洪健益表示，他於凌晨1時受民眾拜託而趕到現場，依照自己對建築物的了解，認為可能傷到結構體，當下員警對這部分也沒有很了解，所以以一般車禍事故處理，但經由跟分局長溝通、請示檢察官，確定有公共危險問題，馬上聯絡建管處長、結構技師到場，確認事態嚴重，立即疏離住戶。

洪健益提及，第一時間駕駛通知2、3輛拖吊車，希望把砂石車往前拖走，可是房子結構已出問題，若將砂石車拖走恐出問題，所以經由結構技師雙重確認後，確定「真的不能動」，要等H型鋼架支撐完畢。

洪健益描述，司機當下是「什麼話都不講」，驚嚇度很高，且一直在等保險公司，認為保險有1000萬可處理，並隱約透露出自己是做新北市新店區的公共工程，經過台北市要前往新北市汐止區。

洪健益質疑，新北市新店的工程為何要在半夜載東西，恐怕要請新北市政府的侯友宜講清楚，究竟是什麼工程需要半夜施工，造成台北市鄰損這麼嚴重，老舊公寓恐為此坍方，「新北市政府，如果真的是你們的事情，麻煩你們不要惦惦，侯友宜趕快來處理！」

針對洪健益認為砂石車工程與新北市政府有關，被問到是否會聯繫新北市政府？同樣也在現場的台北市副市長李四川回應，雖然是做新北市政府工程，但路過台北市，責任歸屬要等鑑定完再做處理。