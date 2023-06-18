總統大選出現「高虹安現象」？　蔡正元示警：關鍵在候選人質感

▲前立委蔡正元分析2024總統大選已出現「高虹安現象」。（圖／記者黃克翔攝）

記者江采蓁／綜合報導

根據TVBS18日最新公布2024總統大選民調，民眾黨參選人柯文哲以支持度33%奪冠，民進黨參選人賴清德獲支持度30%居次，國民黨參選人侯友宜支持度23%墊底。對此，前立委蔡正元就在臉書分析「高虹安現象」已經發生，他解釋，高虹安現象的基礎，在於「侯選人本身表現的質感」，如果「質感競爭」沒有扭轉，高虹安現象將繼續發酵。

蔡正元表示，早在5月初，國民黨尚未徵召侯友宜時，他就已不斷提醒國民黨，高虹安現象可能發生，結果現在不到一個半月，根據TVBS最新民調，柯文哲支持度33％、賴清德30％、侯友宜23％，他斷言，高虹安現象已經發生。

蔡正元分析，侯友宜的選戰策略和表現完全錯誤，把總統選舉當市長選舉打，結果最強母雞變成像去年新竹市長選戰一樣，慘遭「林耕仁」化，變成落湯雞。他解釋，高虹安現象的基礎，在於「侯選人本身表現的質感」，而「質感」決定現象；他指出，不論是非對錯與好壞，最近兩個月，柯文哲的「質感」勝過賴清德，而賴清德的「質感」又勝過侯友宜，他也直言，如果「質感競爭」沒有扭轉，高虹安現象將繼續發酵。