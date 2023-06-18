　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總統大選出現「高虹安現象」？　蔡正元示警：關鍵在候選人質感

▲▼楊永明宣布參選大安立委記者會-蔡正元。（圖／記者黃克翔攝）

▲前立委蔡正元分析2024總統大選已出現「高虹安現象」。（圖／記者黃克翔攝）

記者江采蓁／綜合報導

根據TVBS18日最新公布2024總統大選民調，民眾黨參選人柯文哲以支持度33%奪冠，民進黨參選人賴清德獲支持度30%居次，國民黨參選人侯友宜支持度23%墊底。對此，前立委蔡正元就在臉書分析「高虹安現象」已經發生，他解釋，高虹安現象的基礎，在於「侯選人本身表現的質感」，如果「質感競爭」沒有扭轉，高虹安現象將繼續發酵。

蔡正元表示，早在5月初，國民黨尚未徵召侯友宜時，他就已不斷提醒國民黨，高虹安現象可能發生，結果現在不到一個半月，根據TVBS最新民調，柯文哲支持度33％、賴清德30％、侯友宜23％，他斷言，高虹安現象已經發生。

蔡正元分析，侯友宜的選戰策略和表現完全錯誤，把總統選舉當市長選舉打，結果最強母雞變成像去年新竹市長選戰一樣，慘遭「林耕仁」化，變成落湯雞。他解釋，高虹安現象的基礎，在於「侯選人本身表現的質感」，而「質感」決定現象；他指出，不論是非對錯與好壞，最近兩個月，柯文哲的「質感」勝過賴清德，而賴清德的「質感」又勝過侯友宜，他也直言，如果「質感競爭」沒有扭轉，高虹安現象將繼續發酵。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
爸爸繳一輩子房貸「房子卻是別人的」！　她嘆：家快要沒了
別再吃水煮青菜！　營養師驚吐「最不推原因」
市長獎最老得主是她！　每天3小時通勤上學「73歲大一新鮮人」
激戰美髮師「雙腿瘀青」！　人妻撒嬌：你沒戴
盧秀燕跟風曬20歲照片！　網友：輾壓一線女星
快訊／台大前助理教授道歉了！　辭去所有教職

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

退將陳廷寵批國軍腦袋空空「零戰力」　吳斯懷：訓練落差需補強

台灣智庫論壇聚焦創新　林佳龍：台灣要成為「世界的觀光島」

全國6歲幼童可至新北驗巴比妥！　侯友宜：中央不做我來承擔

謠言「愛不到才苛刻」…陳薇仲喊：看不起張之豪！再亂傳絕對提告

吳釗燮訪歐洲議會獲高規格接待　立陶宛前國防部長今訪台

侯友宜證實昨致電韓國瑜祝「生日快樂」　雙方通話內容曝光

砂石車撞信義民宅！議員爆與新北工程有關　喊話侯友宜「不要惦惦」

個資外洩學生痛批侯競辦　侯友宜：保護學生隱私是該盡的責任

柯文哲民調33%超車藍綠　賴清德競辦：爭取讓選民更加認識賴清德

總統大選出現「高虹安現象」？　蔡正元示警：關鍵在候選人質感

許傑輝錄影「戳女星胸部」來真的！　性騷閃辭《最大黨》..邰智源背12年鍋

工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

楊昇達遭「又摔又折」全程無表情XD　跌天堂路也沒叫..猛奪「淡定冠軍」

女騎士路口衝出左轉撞公車　倒地遭輾命危急送醫搶救！

男用「蒲棒」裝熱狗整朋友　他咬下噴出一堆白絮笑翻

喬丹不玩了！921億出售黃蜂　當老闆13年僅3度晉級季後賽

北車旁建案「天降20噸鋼筋」砸車...畫面曝　工人急喊：完了！　

20230617星光雲！RUN新聞-ANNA SUI打造夏日香香美人

補班日局部大雨襲9縣市　下周一起高溫上看35度

退將陳廷寵批國軍腦袋空空「零戰力」　吳斯懷：訓練落差需補強

台灣智庫論壇聚焦創新　林佳龍：台灣要成為「世界的觀光島」

全國6歲幼童可至新北驗巴比妥！　侯友宜：中央不做我來承擔

謠言「愛不到才苛刻」…陳薇仲喊：看不起張之豪！再亂傳絕對提告

吳釗燮訪歐洲議會獲高規格接待　立陶宛前國防部長今訪台

侯友宜證實昨致電韓國瑜祝「生日快樂」　雙方通話內容曝光

砂石車撞信義民宅！議員爆與新北工程有關　喊話侯友宜「不要惦惦」

個資外洩學生痛批侯競辦　侯友宜：保護學生隱私是該盡的責任

柯文哲民調33%超車藍綠　賴清德競辦：爭取讓選民更加認識賴清德

總統大選出現「高虹安現象」？　蔡正元示警：關鍵在候選人質感

退將陳廷寵批國軍腦袋空空「零戰力」　吳斯懷：訓練落差需補強

2萬顆感冒藥煉成安非他命！「絕命毒師雙人組」證物沖馬桶漏餡

台灣智庫論壇聚焦創新　林佳龍：台灣要成為「世界的觀光島」

收編調皮白襪汪！2年後「長毛→短毛」身材厚實　媽笑：驚喜包

「有人啦，嗶三X」休旅車猛叭還逆向超車　他搖車窗狂罵再檢舉

加油等等！　中油宣布明天起汽油調降0.3元

全國6歲幼童可至新北驗巴比妥！　侯友宜：中央不做我來承擔

謠言「愛不到才苛刻」…陳薇仲喊：看不起張之豪！再亂傳絕對提告

吳釗燮訪歐洲議會獲高規格接待　立陶宛前國防部長今訪台

侯友宜證實昨致電韓國瑜祝「生日快樂」　雙方通話內容曝光

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

政治熱門新聞

罵髒話、比中指　徐巧芯嗆：剛好而已

盧秀燕曬20歲照片　網友：輾壓一線女星

邱臣遠被控性騷賴香伶前助理！　凌晨緊急回應

張之豪問女性：沒做過愛女生比較笨？緊急道歉了

侯韓合體時程　曾銘宗：快了

柯文哲TVBS民調33%衝第一　侯友宜23％墊底

柯文哲轟新北全國普篩「荒謬」　他嘆：若侯友宜不選總統會這樣做？

保住退休金！陳明通：林智堅論文是世紀冤案

快訊／中央不做地方做！　新北宣布：即起全國幼童可「免費驗巴比妥」　

賴香伶被爆無視辦公室性騷　凌晨發聲明反擊

幕後／侯友宜閉關備戰台大演講！　內容曝光「直球對決」犀利提問

經費哪來？新北市府喊全國採檢　侯辦嗆中央「小小檢疫費都不出」

先喊先贏？新北宣布開放全國幼兒採檢　他踢爆：市府連公文都還沒簽

民進黨稱「軍公教都是米蟲」　侯友宜爆氣：當選總統會撥亂反正

更多熱門

相關新聞

民調「慘輸柯文哲10%」淪老三　侯友宜：堅定選舉節奏與步伐

民調「慘輸柯文哲10%」淪老三　侯友宜：堅定選舉節奏與步伐

2024總統大選如火如荼，根據TVBS今（18）日最新公布2024總統大選民調，由民眾黨參選人柯文哲以支持度33%奪冠，民進黨參選人賴清德或支持度30%居次，國民黨參選人侯友宜支持度23%墊底，和第一名相差10%。對此，侯友宜受訪回應，民調都給予尊重跟參考，「我們要不斷堅定自己選舉節奏跟步伐。」

民進黨稱「軍公教都是米蟲」　侯友宜爆氣：當選總統會撥亂反正

民進黨稱「軍公教都是米蟲」　侯友宜爆氣：當選總統會撥亂反正

TPOF民調：7成1不同意「釣魚台日本的」

TPOF民調：7成1不同意「釣魚台日本的」

獨／侯韓合體日子不遠？　侯友宜昨親電韓國瑜祝賀：生日快樂

獨／侯韓合體日子不遠？　侯友宜昨親電韓國瑜祝賀：生日快樂

藍小雞憂！侯友宜民調未起色　建議納入立委當發言人助攻

藍小雞憂！侯友宜民調未起色　建議納入立委當發言人助攻

關鍵字：

高虹安柯文哲賴清德侯友宜蔡正元質感

讀者迴響

熱門新聞

蕾菈節目強吻！統神忍3年認了「被性騷擾」

女友下班「內衣歪一邊」！男友一查怒告

楊丞琳演唱會門票傳遭「低價拋售」入座率曝光

許傑輝性騷連環爆　王月不忍撂重話

愛情長跑10年　58萬YTR「法國被求婚」！

林志玲比基尼「渾圓雙球」炸出！濕身照辣翻

「3星座」下半年苦盡甘來！第1名事業突破又發大財

有線電視用戶　全台一半家庭剪線

洗衣袋「2錯誤用法」曝！內行人驚吐：30%↑汗臭會跟回來

為何大缺工「還有人待業？」　網揭1關鍵

快訊／原民歌王萬沙浪過世！享壽74歲

錄取11人「只1人報到」！人資怒：年輕人在想什麼

丈夫手機存「大量小三裸照」！妻提告慘吞牢飯

快備份！　Google相簿封存檔案7／19起停用

從小到大「超想住透天」卻被住戶勸退！一票人破盲點

更多

最夯影音

更多
許傑輝錄影「戳女星胸部」來真的！　性騷閃辭《最大黨》..邰智源背12年鍋

許傑輝錄影「戳女星胸部」來真的！　性騷閃辭《最大黨》..邰智源背12年鍋
工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

楊昇達遭「又摔又折」全程無表情XD　跌天堂路也沒叫..猛奪「淡定冠軍」

楊昇達遭「又摔又折」全程無表情XD　跌天堂路也沒叫..猛奪「淡定冠軍」

女騎士路口衝出左轉撞公車　倒地遭輾命危急送醫搶救！

女騎士路口衝出左轉撞公車　倒地遭輾命危急送醫搶救！

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面