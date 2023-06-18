柯文哲民調33%超車藍綠　賴清德競辦：爭取讓選民更加認識賴清德

▲民進黨總統參選人賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

2024總統選戰開打，TVBS最新電話民調，民眾黨總統參選人柯文哲以33%支持度衝上第一，民進黨總統參選人賴清德30%位居第二，國民黨總統參選人侯友宜23%墊底。對此，賴清德競選辦公室發言人郭雅慧說，賴清德一路走來，包括人格、資歷、國際觀，都是3位候選人中最好的，將努力爭取選民支持。

TVBS今日公布電話民調，柯文哲支持度較5月份調查結果增加1成至33%，支持度由第三名反超，賴清德支持度也增加3個百分點至30%，與柯文哲也相差僅 3個百分點，至於侯友宜支持度則下滑7個百分點至23%，而沒有表示意見的有14%。

對此，郭雅慧受訪表示，「各種民調都是參考，我們會努力爭取選民支持，讓選民更加認識賴清德，賴清德一路走來的人格、資歷、國際觀、與民進黨的執政團隊，都是三位候選人最好的」。

本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於2023年6月14日至6月16日晚間18：30至22：00，共接觸1237位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為157位，拒訪率為12.7%，最後成功訪問有效樣本1080 位（市話542、手機538），在 95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0 個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。