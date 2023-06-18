砂石車撞斷民宅結構柱　李四川：3天內做完鑑定！沒危險住戶才能回家

▲砂石車撞台北市信義區松德路120號民宅，副市長李四川受訪。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市信義區18日凌晨發生衝撞意外，一輛砂石車因不明原因於松德路118巷口失控偏離衝過分隔島，連車帶人撞進巷口騎樓店家門口，造成騎樓其中一根支撐柱遭應聲撞斷。台北市副市長李四川表示，目前已疏散5戶16人，北市府會在3天內做完所有鑑定，假設房子支撐完後沒有立即危險，就可讓住戶搬回來。

砂石車於18日凌晨0時20分衝撞信義區松德路120號民宅，李四川18日上午趕赴現場，他表示，該大卡車要從新北市新店到汐止，中途經過台北市松德路，不曉得什麼原因而撞上民宅，由於該棟為4層樓老舊房子，第一時間內已請相關單位到現場勘查，邀集結構技師到現場鑑定。

李四川提及，由於砂石車把一根柱子撞斷，所以有安全上的疑慮，立即疏散5戶16人到商旅，北市也立即調動鋼樑做支撐，上午8時從桃園調來4根鋼樑後，正在施工做支撐工作，預計中午12時支撐完畢，就可以將砂石車移走。

李四川說明，現在有立即危險的一共有6戶，但因為1戶沒住人，所以共5戶16人先安置到附近商旅，「我們會在3天內做完所有鑑定，假設房子支撐完之後，沒有立即危險，我們可以讓住戶搬回來；如果有立即危險，就用危樓方式依法處理。」

李四川提及，住戶受災害部分，除了民事可能要經過警察局、交通單位鑑定完責任歸屬後處理，現在交由警察局做辦理，而16人目前被安置在旁邊商旅，費用會由市府先行處理，等待責任歸屬結果出爐。

被問到住戶最快何時能回家？李四川回應，要等到每一家每一戶勘查鑑定，「我大概給我們市府同仁3天內時間完成，如果能更快，我們會盡快做處理。」