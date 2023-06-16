徐巧芯聲援羅智強　嗆苗博雅入「民主大聯盟」：蹭賴自救！

▲國民黨議員徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨合作出戰台北市大安區立委選舉的社民黨議員苗博雅16日開轟，國民黨對手羅智強提出「政黨輪替大聯盟」是藍營小雞認第二隻母雞的範本，更怒批「沒原則！是不是共產黨來也可以？」對此，國民黨台北市議員徐巧芯反問，苗博雅的原則又在哪？社民黨籍卻加入民進黨組的「民主大聯盟」，難道這不是一種「蹭賴自救」嗎？

徐巧芯16日透過臉書發文質疑，苗博雅不僅批評羅智強的「政黨大聯盟」，還大義凜然地罵沒有原則，「但請問苗博雅自己的原則又在哪？社民黨籍卻加入民進黨組的『民主大聯盟』，甚至放棄了小黨最重要的不分區立委提名，難道這不是一種『蹭賴自救』嗎？難道不是為了參選，手刃社民黨的發展嗎？」

徐巧芯更引用苗博雅的話反諷道，「我好奇的是，既然苗博雅這麼沒有原則，只要反藍，誰來都可以，以後會不會變成只要能下架國民黨，就算是社民黨不提名不分區立委也可以？」更狠酸，「還真的可以，甚至已經成為事實。」

徐巧芯痛批，像民進黨台北市議員許淑華跑去問民眾黨主席柯文哲「要不要支持我」，還一直偷摸柯文哲，這算不算是「蹭柯」？算不算沒有原則、認第二隻母雞、「棄賴保柯」、有好處就轉彎跳船亂竄？她說，羅智強還沒有做到這樣就被苗博雅罵了一大篇，那許淑華做出更誇張的行為，是不是民進黨該黨紀處分了？