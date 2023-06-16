　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐巧芯聲援羅智強　嗆苗博雅入「民主大聯盟」：蹭賴自救！

▲▼國民黨團召開人本交通-電桿電箱地下化 行人路權最大化記者會 徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨議員徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨合作出戰台北市大安區立委選舉的社民黨議員苗博雅16日開轟，國民黨對手羅智強提出「政黨輪替大聯盟」是藍營小雞認第二隻母雞的範本，更怒批「沒原則！是不是共產黨來也可以？」對此，國民黨台北市議員徐巧芯反問，苗博雅的原則又在哪？社民黨籍卻加入民進黨組的「民主大聯盟」，難道這不是一種「蹭賴自救」嗎？

徐巧芯16日透過臉書發文質疑，苗博雅不僅批評羅智強的「政黨大聯盟」，還大義凜然地罵沒有原則，「但請問苗博雅自己的原則又在哪？社民黨籍卻加入民進黨組的『民主大聯盟』，甚至放棄了小黨最重要的不分區立委提名，難道這不是一種『蹭賴自救』嗎？難道不是為了參選，手刃社民黨的發展嗎？」

徐巧芯更引用苗博雅的話反諷道，「我好奇的是，既然苗博雅這麼沒有原則，只要反藍，誰來都可以，以後會不會變成只要能下架國民黨，就算是社民黨不提名不分區立委也可以？」更狠酸，「還真的可以，甚至已經成為事實。」

徐巧芯痛批，像民進黨台北市議員許淑華跑去問民眾黨主席柯文哲「要不要支持我」，還一直偷摸柯文哲，這算不算是「蹭柯」？算不算沒有原則、認第二隻母雞、「棄賴保柯」、有好處就轉彎跳船亂竄？她說，羅智強還沒有做到這樣就被苗博雅罵了一大篇，那許淑華做出更誇張的行為，是不是民進黨該黨紀處分了？

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
25歲嫩妹「隆鼻失敗」二度動刀　麻醉到一半慘死
加拿大爆一家四口滅門命案　生前燦笑照曝光
國軍醫院再爆貪汙！醫急吐474萬仍被收押
快訊／汐止童驗出BZD　警密訊幼兒園「關鍵4人」
快訊／柳采葳、詹為元加入侯友宜選辦發言人陣容
「魔獸條款」正式上路！
這顆「雞蛋」超過台幣4萬　罕見完美圓形！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

侯友宜民調被看衰難逃「老三」現況？　他曝：地方盛傳7月「換侯」

衛福部政策急轉彎「不全台採檢」　侯競辦質疑：為瞄準新北？

快訊／再添生力軍！　柳采葳、詹為元加入侯友宜選辦發言人陣容

陳菊履勘金門建設！陸未開台灣自由行　邱太三：一個銅板敲不響

唯一支持！侯友宜密會連戰　盼2024總統選舉再創榮景一役

蔡英文提名15位大法官惹議　他點關鍵：馬英九破壞任期交錯制度

徐巧芯聲援羅智強　嗆苗博雅入「民主大聯盟」：蹭賴自救！

確認吳濬彥「未接住」　民進黨調查名嘴張宇韶性騷黨工：制度未完善

出席黃埔校友會千人力挺　侯友宜：明年以總統身分參加百年校慶

韓國瑜明天生日！　藍議員獻計侯友宜：電話、錄影片祝壽化心結

許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」

詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

兒不吃飯...媽假裝打電話　他聽老師名字立刻動筷子

BTS柾國直播中睡著「670萬人圍觀」！　狂碎念：怎麼不睏...下一秒睡翻XD

1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開

爸「暴風式吸貓」滿臉享受　牠眼神呆滯：我不乾淨了...

相思樹壓死婦...女兒悲痛表態　東海大學發5點聲明回應

梅西說完「端午安康」離場　300萬大陸粉絲傻眼：人呢

侯友宜民調被看衰難逃「老三」現況？　他曝：地方盛傳7月「換侯」

衛福部政策急轉彎「不全台採檢」　侯競辦質疑：為瞄準新北？

快訊／再添生力軍！　柳采葳、詹為元加入侯友宜選辦發言人陣容

陳菊履勘金門建設！陸未開台灣自由行　邱太三：一個銅板敲不響

唯一支持！侯友宜密會連戰　盼2024總統選舉再創榮景一役

蔡英文提名15位大法官惹議　他點關鍵：馬英九破壞任期交錯制度

徐巧芯聲援羅智強　嗆苗博雅入「民主大聯盟」：蹭賴自救！

確認吳濬彥「未接住」　民進黨調查名嘴張宇韶性騷黨工：制度未完善

出席黃埔校友會千人力挺　侯友宜：明年以總統身分參加百年校慶

韓國瑜明天生日！　藍議員獻計侯友宜：電話、錄影片祝壽化心結

台灣精品快閃炫風　結合科技與文藝襲捲吉隆坡誠品生活

韋禮安拼了！　返場小巨蛋開唱...為歌迷竟「直接砍座位」

《全明星》籃球女神打球身影消失　認「身體出狀況」：7月要開刀

00919股利僅佔4％？想買ETF　先弄懂「收益平準金」

培養馬鋼工具人發展　恰總：有優點可以信任

唐吉訶德取消24hrs營業！網解析關鍵：日幣當台幣賣

Jennie巡演「身體不適」緊急下台　雪梨開唱前夕被目擊跟YG員工登山

侯友宜民調被看衰難逃「老三」現況？　他曝：地方盛傳7月「換侯」

Saint Laurent出手設計GP前衛錶　黑得徹底超酷

唐鳳出席倫敦科技週AI高峰會與圓桌會議　分享AI民主化策略

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

政治熱門新聞

女志工控性騷　陳柏惟道歉了　

羅智強宣布取消記者會　深夜曝關鍵原因

打臉陳柏惟！　女志工揪「2點謬論」反擊

女校長撕入國登記表　官員曝下場

汐止傳幼童驗出三級毒品！侯友宜火速回應

陳柏惟被控性騷道歉　他揭1細節更可怕

國民黨遭爆「男男騷擾」未爆彈　青壯派立委給出同志性暗示

女志工「2謬論」打臉！　陳柏惟私訊22字道歉

朱凱翔陷性騷　用《倚天屠龍記》回應

9名證人指證！　前青年部主任蔡沐霖吃案、公開場合詆毀同仁

新北餵藥風波　柯：真的拖太久

快訊／新北1430開設災害應變中心　午後大雷雨降雨集中永和

桃工程性騷案遭質疑　社會局重啟調查

柯文哲智庫成員曝光！國政處方簽撰寫中　下一步擬設地區分會

更多熱門

相關新聞

蔡英文提名15位大法官惹議　他點關鍵：馬英九破壞任期交錯制度

蔡英文提名15位大法官惹議　他點關鍵：馬英九破壞任期交錯制度

立法院即將審議總統提名的4位大法官，在野黨與部份民間團體認為制度設計不合理，前大法官、司法院副院長蘇永欽更主張，應該要提高立法院行使同意權門檻，確保大法官不造成總統擴權。民進黨立委鍾佳濱16日召開記者會表示，正是前總統馬英九破壞了大法官任期半半交錯制度，造成單一任總統可以提名11位大法官，任總統卻只能任命4位大法官的怪象。

確認吳濬彥「未接住」　黨調查名嘴性騷黨工：制度未完善

確認吳濬彥「未接住」　黨調查名嘴性騷黨工：制度未完善

韓國瑜明天生日！　藍議員獻計侯友宜：電話、錄影片祝壽化心結

韓國瑜明天生日！　藍議員獻計侯友宜：電話、錄影片祝壽化心結

民進黨性騷官僚正在成形

民進黨性騷官僚正在成形

賴坤成遭爆歧視孕婦員工　李晏榕：調查結果將送選策會評估

賴坤成遭爆歧視孕婦員工　李晏榕：調查結果將送選策會評估

關鍵字：

苗博雅徐巧芯羅智強社民黨民進黨國民黨立委政黨輪替大聯盟民主大聯盟

讀者迴響

熱門新聞

1300萬買房「貸款要還2200萬」！女撐不住壓力跳樓亡

獨／《終極三國》3女星都受害！　被許傑輝咬下唇、表演賞巴掌「不准告訴公司」

醫點名「5款超商飲料」不鹹卻高鈉！喝多恐尿結石

快訊／板橋50嵐換瓦斯氣爆！滿地飲料杯4人送醫

許傑輝小18歲系花嫩妻曝光！

日月潭驚見「巨大魚頭吞九蛙」奇景！　魚眼暗藏秘密

身分證對中「任5碼」玩樂園只要5元

即／板橋中正路氣爆！3人受傷送醫

入境台灣見入國登記表　她氣到撕爛：算哪門子的國

「拍手聲」誘童　父母看監視器嚇瘋

許傑輝《下課花路米》性騷2員工！　公視證實曾下通牒：再犯就走人

5億高中生持「黑令旗」酆都大帝乩身：認罪來不及了

琵琶女神控男YTR要求泡鴛鴦浴　不陪睡就翻臉

許傑輝受害者突求情「不要封殺他」

太渣！她婚前才知未婚夫真相　崩潰分手

更多

最夯影音

更多
許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」

許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」
詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

兒不吃飯...媽假裝打電話　他聽老師名字立刻動筷子

兒不吃飯...媽假裝打電話　他聽老師名字立刻動筷子

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面