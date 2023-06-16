蔡英文提名15位大法官惹議　他點關鍵：馬英九破壞任期交錯制度

▲民進黨立委鍾佳濱、台灣永社共同主辦「馬英九破壞體制，前大法官豈可一錯再錯？」 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院即將審議總統提名的4位大法官，在野黨與部份民間團體認為制度設計不合理，前大法官、司法院副院長蘇永欽更主張，應該要提高立法院行使同意權門檻，確保大法官不造成總統擴權。民進黨立委鍾佳濱16日召開記者會表示，正是前總統馬英九破壞了大法官任期半半交錯制度，造成單一任總統可以提名11位大法官，下任總統卻只能任命4位大法官的怪象。

前總統馬英九任內提名的最後一批大法官林俊益、黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠4人，將於9月30日任滿8年，依法須退職。總統府5月30日公布4名大法官被提名人，分別為最高法院刑事庭審判長蔡彩貞、監察院秘書長朱富美、台大法律學院教授陳忠五，以及民間司改會出身的律師尤伯祥。

前大法官、司法院副院長蘇永欽日前主張，立法院經常是執政黨佔多數，應該要提高立法院行使同意權門檻，才能確保大法官的任命不致淪為總統擴權。

在1997年修憲時，相關條文明定：「中華民國九十二年（西元2003年）總統提名之大法官，其中八位大法官，含院長、副院長，任期四年，其餘大法官任期為八年，不適用前項任期之規定。」讓大法官採取「交錯任期制」、名單每四年更新一次，而2007年，國民黨杯葛陳水扁提名4位大法官，之後就任的馬英九未考慮任期交錯狀況，一併補滿缺額，讓2011年底至2016年底的15位大法官中有11位都是由馬英九所提。

鍾佳濱指出，依時間序看，前總統陳水扁在2007年提名8位大法官，其中4人的人事同意權案遭到杯葛、未通過，還有一名大法官提前請辭，2008年馬英九補提名黃茂榮等五位大法官時，任期應於2015年結束，但馬無視當時《司法院組織法》第五條第三項「大法官出缺時，其繼任人之任期至原任期屆滿之日為止」之規定，違法多加一年。

鍾佳濱表示，這破壞了大法官任期半半交錯制度，造成單一任總統可以提名、任命11位大法官，超過全體大法官人數的三分之二，下任總統卻只能任命4位大法官的怪象。鍾指出，馬英九違法在先，2015年甚至還由時任司法院副院長的蘇永欽前大法官，在沒有權威解釋的情況下，主導刪除《司法院組織法》的繼任任期規定，協助馬英九卸責以及所提名大法官違法佔任的困境。

前法官洪英花解釋，1997年第4次修憲時設制了「交錯任期制」，將大法官總人數15人分為2個團組，每四年改任一半、各團組同進同出，目的是以利經驗傳承，並透過定期改選的總統期中改任，使新當選的總統有機會提名新大法官人選，藉以反映新的民意基礎，「馬英九提名之前任司法院正、副院長將大法官任期解讀為個人個別計算，正是造成憲政爭議的起點。」

台北醫學大學人文暨社會科學院副院長李崇僖認為，大法官任期交錯的憲制設計，是為了避免單一任總統提名全部大法官，而有政黨傾向過重的疑慮。因此在制度實務上，當有大法官在任期中離職（死亡、辭職等）時，繼任者任期應該是原任者之未完任期，而非重新起算八年。

李崇僖表示，過去馬英九總統任內錯誤解讀，導致如今任期無法一致，是錯誤的結果。他更指出，現在有人建議蔡英文總統應放棄提名四位繼任大法官，將會導致明年上任的總統能在四年內提名全部十五位大法官，更違反憲政設計的精神。

鍾佳濱呼籲，未來的總統當選人能透過行使其大法官提名權，來調整現在紊亂的情況，也希望立法院能透過補充修正《司法院組織法》，來導正大法官半半交錯任期制，讓每任總統提名半數大法官，避免單一總統任內可能提名、任命全數大法官的問題。