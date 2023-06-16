　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文提名15位大法官惹議　他點關鍵：馬英九破壞任期交錯制度

▲▼民進黨立委鍾佳濱、台灣永社共同主辦「馬英九破壞體制，前大法官豈可一錯再錯？」 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委鍾佳濱、台灣永社共同主辦「馬英九破壞體制，前大法官豈可一錯再錯？」 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院即將審議總統提名的4位大法官，在野黨與部份民間團體認為制度設計不合理，前大法官、司法院副院長蘇永欽更主張，應該要提高立法院行使同意權門檻，確保大法官不造成總統擴權。民進黨立委鍾佳濱16日召開記者會表示，正是前總統馬英九破壞了大法官任期半半交錯制度，造成單一任總統可以提名11位大法官，下任總統卻只能任命4位大法官的怪象。

前總統馬英九任內提名的最後一批大法官林俊益、黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠4人，將於9月30日任滿8年，依法須退職。總統府5月30日公布4名大法官被提名人，分別為最高法院刑事庭審判長蔡彩貞、監察院秘書長朱富美、台大法律學院教授陳忠五，以及民間司改會出身的律師尤伯祥。

前大法官、司法院副院長蘇永欽日前主張，立法院經常是執政黨佔多數，應該要提高立法院行使同意權門檻，才能確保大法官的任命不致淪為總統擴權。

在1997年修憲時，相關條文明定：「中華民國九十二年（西元2003年）總統提名之大法官，其中八位大法官，含院長、副院長，任期四年，其餘大法官任期為八年，不適用前項任期之規定。」讓大法官採取「交錯任期制」、名單每四年更新一次，而2007年，國民黨杯葛陳水扁提名4位大法官，之後就任的馬英九未考慮任期交錯狀況，一併補滿缺額，讓2011年底至2016年底的15位大法官中有11位都是由馬英九所提。

鍾佳濱指出，依時間序看，前總統陳水扁在2007年提名8位大法官，其中4人的人事同意權案遭到杯葛、未通過，還有一名大法官提前請辭，2008年馬英九補提名黃茂榮等五位大法官時，任期應於2015年結束，但馬無視當時《司法院組織法》第五條第三項「大法官出缺時，其繼任人之任期至原任期屆滿之日為止」之規定，違法多加一年。

鍾佳濱表示，這破壞了大法官任期半半交錯制度，造成單一任總統可以提名、任命11位大法官，超過全體大法官人數的三分之二，下任總統卻只能任命4位大法官的怪象。鍾指出，馬英九違法在先，2015年甚至還由時任司法院副院長的蘇永欽前大法官，在沒有權威解釋的情況下，主導刪除《司法院組織法》的繼任任期規定，協助馬英九卸責以及所提名大法官違法佔任的困境。

前法官洪英花解釋，1997年第4次修憲時設制了「交錯任期制」，將大法官總人數15人分為2個團組，每四年改任一半、各團組同進同出，目的是以利經驗傳承，並透過定期改選的總統期中改任，使新當選的總統有機會提名新大法官人選，藉以反映新的民意基礎，「馬英九提名之前任司法院正、副院長將大法官任期解讀為個人個別計算，正是造成憲政爭議的起點。」

台北醫學大學人文暨社會科學院副院長李崇僖認為，大法官任期交錯的憲制設計，是為了避免單一任總統提名全部大法官，而有政黨傾向過重的疑慮。因此在制度實務上，當有大法官在任期中離職（死亡、辭職等）時，繼任者任期應該是原任者之未完任期，而非重新起算八年。

李崇僖表示，過去馬英九總統任內錯誤解讀，導致如今任期無法一致，是錯誤的結果。他更指出，現在有人建議蔡英文總統應放棄提名四位繼任大法官，將會導致明年上任的總統能在四年內提名全部十五位大法官，更違反憲政設計的精神。

鍾佳濱呼籲，未來的總統當選人能透過行使其大法官提名權，來調整現在紊亂的情況，也希望立法院能透過補充修正《司法院組織法》，來導正大法官半半交錯任期制，讓每任總統提名半數大法官，避免單一總統任內可能提名、任命全數大法官的問題。

▲▼民進黨立委鍾佳濱、台灣永社共同主辦「馬英九破壞體制，前大法官豈可一錯再錯？」 記者會 洪英花。（圖／記者屠惠剛攝）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
25歲嫩妹「隆鼻失敗」二度動刀　麻醉到一半慘死
加拿大爆一家四口滅門命案　生前燦笑照曝光
國軍醫院再爆貪汙！醫急吐474萬仍被收押
快訊／汐止童驗出BZD　警密訊幼兒園「關鍵4人」
快訊／柳采葳、詹為元加入侯友宜選辦發言人陣容
「魔獸條款」正式上路！
這顆「雞蛋」超過台幣4萬　罕見完美圓形！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

侯友宜民調被看衰難逃「老三」現況？　他曝：地方盛傳7月「換侯」

衛福部政策急轉彎「不全台採檢」　侯競辦質疑：為瞄準新北？

快訊／再添生力軍！　柳采葳、詹為元加入侯友宜選辦發言人陣容

陳菊履勘金門建設！陸未開台灣自由行　邱太三：一個銅板敲不響

唯一支持！侯友宜密會連戰　盼2024總統選舉再創榮景一役

蔡英文提名15位大法官惹議　他點關鍵：馬英九破壞任期交錯制度

徐巧芯聲援羅智強　嗆苗博雅入「民主大聯盟」：蹭賴自救！

確認吳濬彥「未接住」　民進黨調查名嘴張宇韶性騷黨工：制度未完善

出席黃埔校友會千人力挺　侯友宜：明年以總統身分參加百年校慶

韓國瑜明天生日！　藍議員獻計侯友宜：電話、錄影片祝壽化心結

許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」

詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

兒不吃飯...媽假裝打電話　他聽老師名字立刻動筷子

BTS柾國直播中睡著「670萬人圍觀」！　狂碎念：怎麼不睏...下一秒睡翻XD

1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開

爸「暴風式吸貓」滿臉享受　牠眼神呆滯：我不乾淨了...

相思樹壓死婦...女兒悲痛表態　東海大學發5點聲明回應

梅西說完「端午安康」離場　300萬大陸粉絲傻眼：人呢

侯友宜民調被看衰難逃「老三」現況？　他曝：地方盛傳7月「換侯」

衛福部政策急轉彎「不全台採檢」　侯競辦質疑：為瞄準新北？

快訊／再添生力軍！　柳采葳、詹為元加入侯友宜選辦發言人陣容

陳菊履勘金門建設！陸未開台灣自由行　邱太三：一個銅板敲不響

唯一支持！侯友宜密會連戰　盼2024總統選舉再創榮景一役

蔡英文提名15位大法官惹議　他點關鍵：馬英九破壞任期交錯制度

徐巧芯聲援羅智強　嗆苗博雅入「民主大聯盟」：蹭賴自救！

確認吳濬彥「未接住」　民進黨調查名嘴張宇韶性騷黨工：制度未完善

出席黃埔校友會千人力挺　侯友宜：明年以總統身分參加百年校慶

韓國瑜明天生日！　藍議員獻計侯友宜：電話、錄影片祝壽化心結

韋禮安拼了！　返場小巨蛋開唱...為歌迷竟「直接砍座位」

《全明星》籃球女神打球身影消失　認「身體出狀況」：7月要開刀

00919股利僅佔4％？想買ETF　先弄懂「收益平準金」

培養馬鋼工具人發展　恰總：有優點可以信任

唐吉訶德取消24hrs營業！網解析關鍵：日幣當台幣賣

Jennie巡演「身體不適」緊急下台　雪梨開唱前夕被目擊跟YG員工登山

侯友宜民調被看衰難逃「老三」現況？　他曝：地方盛傳7月「換侯」

Saint Laurent出手設計GP前衛錶　黑得徹底超酷

唐鳳出席倫敦科技週AI高峰會與圓桌會議　分享AI民主化策略

衛福部政策急轉彎「不全台採檢」　侯競辦質疑：為瞄準新北？

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

政治熱門新聞

女志工控性騷　陳柏惟道歉了　

羅智強宣布取消記者會　深夜曝關鍵原因

打臉陳柏惟！　女志工揪「2點謬論」反擊

女校長撕入國登記表　官員曝下場

汐止傳幼童驗出三級毒品！侯友宜火速回應

陳柏惟被控性騷道歉　他揭1細節更可怕

國民黨遭爆「男男騷擾」未爆彈　青壯派立委給出同志性暗示

女志工「2謬論」打臉！　陳柏惟私訊22字道歉

朱凱翔陷性騷　用《倚天屠龍記》回應

9名證人指證！　前青年部主任蔡沐霖吃案、公開場合詆毀同仁

新北餵藥風波　柯：真的拖太久

快訊／新北1430開設災害應變中心　午後大雷雨降雨集中永和

桃工程性騷案遭質疑　社會局重啟調查

柯文哲智庫成員曝光！國政處方簽撰寫中　下一步擬設地區分會

更多熱門

相關新聞

搜索律師事務所　憲法法庭宣告違憲

搜索律師事務所　憲法法庭宣告違憲

理律律師事務所多年前承辦某起內線交易案件時，遭檢調單位搜索，扣走律師與當事人往來的多件資料。事務所不服，打起憲法裁判，憲法法庭16日做出判決，認為相關規定未排除律師與被告、犯罪嫌疑人間往來通信資料，於此範圍內有違憲之虞，2年後失效。

徐巧芯聲援羅智強　嗆苗博雅「蹭賴自救」

徐巧芯聲援羅智強　嗆苗博雅「蹭賴自救」

確認吳濬彥「未接住」　黨調查名嘴性騷黨工：制度未完善

確認吳濬彥「未接住」　黨調查名嘴性騷黨工：制度未完善

氣爆瞬間畫面！50嵐飲料杯全炸飛…4人受傷送醫

氣爆瞬間畫面！50嵐飲料杯全炸飛…4人受傷送醫

賴坤成遭爆歧視孕婦員工　李晏榕：調查結果將送選策會評估

賴坤成遭爆歧視孕婦員工　李晏榕：調查結果將送選策會評估

關鍵字：

蔡彩貞朱富美陳忠五尤伯祥大法官立法院鍾佳濱蔡英文民進黨影音

讀者迴響

熱門新聞

1300萬買房「貸款要還2200萬」！女撐不住壓力跳樓亡

獨／《終極三國》3女星都受害！　被許傑輝咬下唇、表演賞巴掌「不准告訴公司」

醫點名「5款超商飲料」不鹹卻高鈉！喝多恐尿結石

快訊／板橋50嵐換瓦斯氣爆！滿地飲料杯4人送醫

許傑輝小18歲系花嫩妻曝光！

日月潭驚見「巨大魚頭吞九蛙」奇景！　魚眼暗藏秘密

身分證對中「任5碼」玩樂園只要5元

入境台灣見入國登記表　她氣到撕爛：算哪門子的國

即／板橋中正路氣爆！3人受傷送醫

「拍手聲」誘童　父母看監視器嚇瘋

5億高中生持「黑令旗」酆都大帝乩身：認罪來不及了

許傑輝《下課花路米》性騷2員工！　公視證實曾下通牒：再犯就走人

琵琶女神控男YTR要求泡鴛鴦浴　不陪睡就翻臉

許傑輝受害者突求情「不要封殺他」

太渣！她婚前才知未婚夫真相　崩潰分手

更多

最夯影音

更多
許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」

許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」
詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

兒不吃飯...媽假裝打電話　他聽老師名字立刻動筷子

兒不吃飯...媽假裝打電話　他聽老師名字立刻動筷子

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面