賴坤成遭爆歧視孕婦員工　李晏榕：調查結果將送選策會評估

▲民進黨台東縣立委參選人賴坤成。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨台東縣立委參選人賴坤成昨日遭爆料，去年任職中小企業聯合輔導基金會董事長時歧視孕婦員工，他16日發出三點聲明駁斥「與事實相去甚遠」，認為此案不是當事人檢舉，也未向性平委員會申訴，未來將敦請中央黨部主動啟動調查。對於立委提名是否會被影響，性平部主任李晏榕今日回應，調查後會將結果送去選策會，讓他們做進一步的決定。

針對歧視懷孕員工相關指控，賴坤成今日透過臉書發布三點聲明，第一，此事並非當事人檢舉，也未向性平委員會申訴，有人匿名爆料，卻未能完整呈現而與事實相去甚遠；因此，他將敦請民進黨中央黨部主動啟動調查，並檢具相關文件親自說明。惟事涉當事人隱私，未便公開細節。

第二，前已有多起檢舉他任職聯輔基金會有涉及核銷、人事、調薪之情事，亦請經濟部政風處立案調查，並將調查結果函送民進黨中央黨部。

第三，他是經過民進黨正式黨內初選民調勝出，且已正式提名，早已積極展開競選活動，然而邇來有部分人士藉此機會散布要求他退選或建議中央黨部「撤銷提名」之訊息，已對他及競選團隊造成許多困擾，茲事體大，不只是個人的參選權，也肩負民進黨及眾多台東鄉親的期待，絕不是輕率兒戲。

對於賴坤成涉嫌歧視懷孕員工是否會影響立委提名，性平部主任李晏榕16日回應，調查後會將結果送去選策會，讓他們做進一步的決定。