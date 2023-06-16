韓國瑜明天生日！　藍議員獻計侯友宜：電話、錄影片祝壽化心結

▲侯友宜、韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

有「超級韓粉」之稱的資深音樂人劉家昌表態支持民進黨總統參選人賴清德，痛批國民黨總統參選人侯友宜「根本是草包」，被外界視為「侯韓」心結仍未解。對此，媒體人謝寒冰表示，前高雄市長韓國瑜最好先整合了，但為什麼侯不去做？呼籲要先整合韓國瑜並壯大聲勢；而國民黨新北市議員葉元之則補充，明天是韓國瑜生日，建議侯友宜可以打個電話、錄個影片祝壽。

媒體人謝寒冰16日在節目《誰來早餐》中透露，整合的路勢必要走，對於侯友宜來講不整合根本不會贏，所以要從黨內先整合，黨內就韓國瑜最好先整合了，韓國瑜就是很講義氣、阿莎力的個性，只要是國民黨推出的候選人他本來就會支持，但韓辦一直傳出一個訊息，就是「侯友宜根本不來找我，我到底要做什麼？我自己跳出來自告奮勇也很奇怪啊。」

「現成就可以製造一波聲勢的東西，為什麼侯友宜不去做？」謝寒冰指出，侯就跑一趟雲林找韓國瑜，拉著他的手，讓韓國瑜講出全力支持，這樣新聞就可以炒一波，對侯友宜沒有任何壞處，但為什麼不去做？謝寒冰認為，侯都已經被徵召一個月了，就要從簡單的整合起來，只要一點點累積，聲勢就會越來越大，本來有些搖擺不定、想跳船的，自然就會選擇留在船上，且到時候鴻海創辦人郭台銘也不會小動作這麼多，也有資格去想要不要藍白合。

葉元之則補充，明天是一個很好的時機，因為明天是韓國瑜生日，建議侯友宜可以打個電話、錄個影片祝壽。