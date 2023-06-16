確認吳濬彥「未接住」　民進黨調查名嘴張宇韶性騷黨工：制度未完善

記者詹宜庭／台北報導

民進黨性平爭議延燒，黨中央16日召開「性平事件調查結果暨性騷擾防治措施改善說明」記者會，性平部主任李晏榕表示，民進黨過去並非沒有性騷擾申訴機制，只是制度上有未盡完善之處，不夠友善被害人，且因主管對性騷擾認識、調查與教育訓練有不足，導致第一時間收到通報後，無法適切的接住受害人需求，也沒有對雙方當事人進行相關追蹤及輔導。

▲民進黨召開「性平事件調查結果暨性騷擾防治措施改善說明」記者會。（圖／記者黃克翔攝）

對於名嘴張宇韶遭前民進黨工讀生指控職場性騷擾，時任青年部主任的吳濬彥得知後只說推掉就好，並未做出任何處置。李晏榕透露，此案經過訪談當事人、吳濬彥及相關證人後發現，當事人向吳濬彥反應遭受張宇韶看夜景、喝咖啡等不當邀約後，吳濬彥因性騷擾方面的知識不足，無法也無能判斷該行為涉及性騷擾，需要依照雇主責任，立即採取有效糾正補救措施，反而叫當事人自行處理，沒有啟動任何性平機制，「這部分屬實」。

另對民進黨前組織部副主任林男固性騷擾一案，李晏榕說明，這個案件之所以曝光並非當事人所言，受害者並不希望此案成為媒體曝光焦點。姑且不論性騷擾事件是否屬實，因為這不在調查小組處理的範圍，調查小組在訪談當事人後也了解當年處理狀況發現，這件事情當年黨內相關高層都有處理，只是處理結果沒有告知雙方當事人，也沒有達到非常有效的隔離、保護被害人的效果，造成雙方當事人尷尬、無所適從，並讓傷痕留到今天。

李晏榕強調，民進黨過去並非沒有的性騷擾申訴機制，只是制度上有未盡完善之處，不夠友善被害人，而且將很多申訴提出與否放在被害人身上。此外，在執行層面部分，由於主管對於性騷擾認識、調查與教育訓練的不足，導致第一時間收到通報後，無法適切的接住受害人需求，也沒有在處理之後，對雙方當事人進行相關追蹤及輔導。

李晏榕表示，民進黨在未來會以「擴大適用範圍與保護對象、強化既有申訴處理機制、增加外部申訴管道、追蹤輔導與預防再犯、持續加強主管與黨工性教育」5大重點，打造性別友善的職場環境。

▼名嘴張宇韶遭前民進黨工控性騷。（圖／記者湯興漢攝）

▼前民進黨工控名嘴性騷，曾求助青年部前主任吳濬彥被漠視。（圖／翻攝自Facebook／吳濬彥 Wu Jun Yen）