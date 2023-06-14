暑假前掃槍毒！擁3槍男一出門秒被壓趴　同住2通緝犯也栽了

記者郭世賢、蔡怡萍／基隆報導

基隆市警局為了即將到來的暑假，已提前針對毒品、槍械等違法情事進行專案查緝，日前警方趁時機成熟、衝上前壓制追蹤已久的譚姓犯嫌，查獲3把仿金牛座改造槍枝、子彈，以及65包毒品與吸食器等證物，同時還逮到同住的2名通緝犯，通通帶回並移送至地檢署偵辦。

▲▼暑假將至，基隆警方專案查緝槍枝毒品。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



因應暑期即將到來，為免各式犯罪、不法行為蠢蠢欲動，基隆市警察局第二分局規劃相關掃蕩作為，清除隱性犯罪因子，並結合推動社區警政再出發及清源專案2.0，特別針對影響治安如毒品、非法槍械等指標案件，全面執行專案查緝工作。

第二分局獲報轄內譚姓男子持擁槍毒，案經數月蒐證，掌握具體犯罪事證，報請基隆地檢署檢察官周靖婷指揮偵辦，並會同刑警大隊、少年隊及第四分局，於6月12日部署警力，持基隆地方法院搜索票執行緝捕行動，把握譚嫌外出之際，埋伏警力迅雷不及掩耳上前壓制譚嫌。

此外，在譚嫌的住家等處先後查獲仿金牛座改造槍枝3把、子彈45發、海洛因49包、安非他命16包、電子磅秤、吸食器及注射針筒等證物，同時也在犯嫌住處查獲通緝犯2名，全案依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，移送基隆地方檢察署偵辦，其中譚嫌遭基隆地方法院裁定羈押。

分局長張澤銘表示，暑期為青少年接觸毒品的高峰期，常有青少年受同儕引誘而好奇食用毒品，為保護青少年身心健全之發展，確保少年學生活動場所和環境安全，讓民眾安心，警方將動員全體積極查緝各項犯罪，塑造安居有愛環境。