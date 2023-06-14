　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

暑假前掃槍毒！擁3槍男一出門秒被壓趴　同住2通緝犯也栽了

記者郭世賢、蔡怡萍／基隆報導

基隆市警局為了即將到來的暑假，已提前針對毒品、槍械等違法情事進行專案查緝，日前警方趁時機成熟、衝上前壓制追蹤已久的譚姓犯嫌，查獲3把仿金牛座改造槍枝、子彈，以及65包毒品與吸食器等證物，同時還逮到同住的2名通緝犯，通通帶回並移送至地檢署偵辦。

▲▼基隆警方查槍毒。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼暑假將至，基隆警方專案查緝槍枝毒品。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲▼基隆警方查槍毒。（圖／記者郭世賢翻攝）

因應暑期即將到來，為免各式犯罪、不法行為蠢蠢欲動，基隆市警察局第二分局規劃相關掃蕩作為，清除隱性犯罪因子，並結合推動社區警政再出發及清源專案2.0，特別針對影響治安如毒品、非法槍械等指標案件，全面執行專案查緝工作。

▲▼基隆警方查槍毒。（圖／記者郭世賢翻攝）

第二分局獲報轄內譚姓男子持擁槍毒，案經數月蒐證，掌握具體犯罪事證，報請基隆地檢署檢察官周靖婷指揮偵辦，並會同刑警大隊、少年隊及第四分局，於6月12日部署警力，持基隆地方法院搜索票執行緝捕行動，把握譚嫌外出之際，埋伏警力迅雷不及掩耳上前壓制譚嫌。

▲▼基隆警方查槍毒。（圖／記者郭世賢翻攝）

此外，在譚嫌的住家等處先後查獲仿金牛座改造槍枝3把、子彈45發、海洛因49包、安非他命16包、電子磅秤、吸食器及注射針筒等證物，同時也在犯嫌住處查獲通緝犯2名，全案依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，移送基隆地方檢察署偵辦，其中譚嫌遭基隆地方法院裁定羈押。

分局長張澤銘表示，暑期為青少年接觸毒品的高峰期，常有青少年受同儕引誘而好奇食用毒品，為保護青少年身心健全之發展，確保少年學生活動場所和環境安全，讓民眾安心，警方將動員全體積極查緝各項犯罪，塑造安居有愛環境。

▲▼基隆警方查槍毒。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆警方查槍毒。（圖／記者郭世賢翻攝）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
剛和拜登合照　網紅白宮「脫衣上空」狂晃雙乳
判國賠！　女大生騎車撞樹「臉部內凹慘死」
快訊／國中生9樓墜落！　命危搶救中
華碩組織大調整爆裁員潮　公司回應了
迪士尼頻道撤出台灣　大裁員人數曝光
快訊／鍾小平慘了！確定要被黨紀處分
獨／唐吉訶德迴轉壽司來台灣啦！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女三寶路中央左轉　女騎士撞上空中翻滾重摔！目擊者尖叫聲搶戲

把社區停車場當ATM！狂偷單車+電瓶變賣　慣竊犯16案得手30多萬

蘋果西打再爆5月薪資未發　桃園市勞動局發文6／21前說明

跨年夜揪小王電愛！人妻挑逗「罰1個月不准摸我」　夫門外崩潰

快訊／國2生和爸爸吵架出意外　坐9樓女兒牆吹風失足墜落命危

警員臨檢「他眼神閃爍」　身懷13萬+6張提款卡...身分曝光

變態！彰化男當街「擼砲管」　女騎士驚嚇加速通過　

合歡山警收6罐泡菜　韓自行車冠軍情侶3年前險失溫...謝暖警伸援手

暑假前掃槍毒！擁3槍男一出門秒被壓趴　同住2通緝犯也栽了

路樹長歪判國賠！女大生騎車撞上「臉部內凹慘死」　父母告贏了

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

羊＋半條牽繩還在門外 電梯移動...男童被吊起

機台上「喬治猴」太可愛？　高雄嬤直接拿走給愛孫

Lisa演唱會「玩粉絲的Switch！」　忙破關忘了唱…全程被錄下萌翻

5億高中生懸案　聲請調查剩今天｜20230613 ET午間新聞

女三寶路中央左轉　女騎士撞上空中翻滾重摔！目擊者尖叫聲搶戲

把社區停車場當ATM！狂偷單車+電瓶變賣　慣竊犯16案得手30多萬

蘋果西打再爆5月薪資未發　桃園市勞動局發文6／21前說明

跨年夜揪小王電愛！人妻挑逗「罰1個月不准摸我」　夫門外崩潰

快訊／國2生和爸爸吵架出意外　坐9樓女兒牆吹風失足墜落命危

警員臨檢「他眼神閃爍」　身懷13萬+6張提款卡...身分曝光

變態！彰化男當街「擼砲管」　女騎士驚嚇加速通過　

合歡山警收6罐泡菜　韓自行車冠軍情侶3年前險失溫...謝暖警伸援手

暑假前掃槍毒！擁3槍男一出門秒被壓趴　同住2通緝犯也栽了

路樹長歪判國賠！女大生騎車撞上「臉部內凹慘死」　父母告贏了

台南TPASS卡第二波6／15開賣！　新增46個販售通路

學宋慧喬「低飽和穿搭」營造女神氣質！灰白色、奶茶色都是首選

女三寶路中央左轉　女騎士撞上空中翻滾重摔！目擊者尖叫聲搶戲

「麟洋配」印尼公開賽滑鐵盧　止步32強

陳冠希巧遇陳小春拍戲　「夢幻同框」勾18年前《頭文字D》回憶殺

畢冊沒亞斯兒名字和獨照！母怒批：怎忍心讓他毫無存在感

移民署分享破解不實廣告訣竅　 助新住民維護消費權益

不穿雨衣苦守9小時！釣魚達人首試新釣法　日月潭捕獲14尾大魚虎

慧榮加入NXP合作夥伴計畫　NXP Connects展車用儲存、圖形顯示解決方案

布林肯18日訪中？　汪文斌：如果有消息的話會及時發布

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

社會熱門新聞

5億高中生「配偶」遺產拿不到了！　原因栽在1件事

5億高中生認識「配偶」半年閃婚！　手機還原真實關係

違停開車門害死22歲騎士　遭罰不服敗訴

網揪上街替5億高中生討真相　高大成說重話

一圖解開「5億高中生墜樓」之謎！　十樓陽台外發現關鍵跡證

國道8車追撞4傷！　傳「百萬現金+槍械」掉出賓士

抽脂手術做壞了！鄭家純喊判賠90萬　二審大逆轉

妻出國「一去不回」　夫收一句話心碎

5億高中生10大新證據曝！　高大成遭批「內行人說外行話」

獨／陰間至尊親自查案　黑令旗離奇消失原因曝

Faye慘了！誣告恩師偽造簽名遭訴

2佛光大學女碩生「摔1.5米深溝」！　1死1搶救中

刻意誤導5億高中生命案？高大成：我水準這麼低？

空姐在五星飯店摔倒求償1844萬　判賠44萬

更多熱門

相關新聞

侯友宜轟「打詐辦公室有運作？」　陳建仁反嗆：多留心孩子健康

侯友宜轟「打詐辦公室有運作？」　陳建仁反嗆：多留心孩子健康

新北市長侯友宜連日深陷幼兒園餵藥案爭議，14日受訪時反守為攻，批中央打詐辦公室不知道有沒有在運作、是在假裝打假嗎？對此，行政院長陳建仁反嗆，新北市的幼兒園事件全國人民大家都非常關切，呼籲侯市長能多留心在促進孩子的健康、做最好的保障；陳也強調，防詐工作是一定要中央與地方、還有中央跟民間，大家一起努力，少一點口水、多一點努力，才能把打詐工作做好，符合人民的期待。

台電獎助學金頒獎　謝國樑盼推動電纜地下化

台電獎助學金頒獎　謝國樑盼推動電纜地下化

國道8車追撞！賓士掉「80萬現金+海洛因」駕駛開刀中

國道8車追撞！賓士掉「80萬現金+海洛因」駕駛開刀中

基隆造船廠火警！恐怖濃煙直竄天際

基隆造船廠火警！恐怖濃煙直竄天際

《漫威運動會》攻屏東 早鳥優惠起跑

《漫威運動會》攻屏東 早鳥優惠起跑

關鍵字：

毒品槍枝子彈非法暑假基隆

讀者迴響

熱門新聞

5億高中生「配偶」遺產拿不到了！　原因栽在1件事

5億高中生認識「配偶」半年閃婚！　手機還原真實關係

餐廳老闆娘罵　自稱台灣人都滾蛋

「台新啦啦隊長」梓梓爆❤上男演員！

快訊／廣末涼子翻車！「認了出軌」米其林小王

遭爆掏生殖器示意口交　鄭宏輝斥抹黑：願主動接受全面調查

史前奇獸現身宜蘭　全身粉紅露尖牙

廣末涼子「赤裸偷情日記」曝光了！小王爽炫耀交往女神

違停開車門害死22歲騎士　遭罰不服敗訴

5億高中生託夢？靈媒：之前是我神智不清說的

網美IG意外曝光帳戶餘額2.6億元！粉絲嚇傻

6縣市大雨！　明起3天「全台下最大」

快訊／36歲男歌手「驚罹黑色素瘤」過世！

網揪上街替5億高中生討真相　高大成說重話

【前人妻夜會鮮肉】陳昊森半夜與人妻嗨唱後　魏如萱搭計程車親密接送回家

更多

最夯影音

更多
小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過
全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面