餵藥案藍綠攻防　游毓蘭批民進黨：政治操作！利用恐慌賺取利益

▲立委游毓蘭受訪。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

新北市幼兒園餵藥案延燒至2024總統大選，引發民進黨、國民黨雙方來回攻防。國民黨立委游毓蘭痛批，是否有所謂餵毒目前仍然不明朗，但民進黨卻政治操作，想利用家長恐慌賺取政治利益。她認為，該事件目前既然已經進入司法程序，就應該相信我國司法機關，各種猜忌、臆測之詞都不必要，應該停止，保護孩子們的健康與家人隱私才是當務之急。

游毓蘭認為，減少兒虐案是中央與地方要攜手努力的方向，司法及早介入更是司法國是會議決議，也是現行的立法和政策目標，許多事情本就有待檢察官釐清。在新北市疑似餵藥案中，綠營高層的控訴就像之前新北槍擊案時，行政院長陳建仁帶風向，希望新北市負起責任。但隨著偵查進度，是否有所謂餵毒目前仍然不明朗，民進黨卻政治操作，想利用家長恐慌賺取政治利益。

游毓蘭指出，教育局5月15日到幼兒園稽查採檢，8日就做了28名學童檢驗，13日又完成26名檢驗；新北地檢署也早在12日就對外表示，已採集送驗12份毛髮。她認為，不能因為司法的採檢時程與新北市府相較稍後，就有所揣測，市府的作為完全符合兒少權法的修法及政策，各界出於特定立場的揣測，都應該停止。

游毓蘭強調，該事件目前既然已經進入司法程序，就應該相信我國司法機關，而這樣重大的社會矚目案件，調查結果自然也會由相關機關出面說明，各種猜忌、臆測之詞，都屬不必要，應該停止，保護孩子們的健康，以及孩子與家人們的隱私，都是當務之急。

游毓蘭表示，政府對於幼兒們的保護、幼兒園的管理、師資的狀況，應該要有更嚴謹且妥善的規劃，讓孩子們可以在健康快樂、無憂無慮的環境下成長。