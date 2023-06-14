　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

餵藥案藍綠攻防　游毓蘭批民進黨：政治操作！利用恐慌賺取利益

▲▼立委游毓蘭受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲立委游毓蘭受訪。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

新北市幼兒園餵藥案延燒至2024總統大選，引發民進黨、國民黨雙方來回攻防。國民黨立委游毓蘭痛批，是否有所謂餵毒目前仍然不明朗，但民進黨卻政治操作，想利用家長恐慌賺取政治利益。她認為，該事件目前既然已經進入司法程序，就應該相信我國司法機關，各種猜忌、臆測之詞都不必要，應該停止，保護孩子們的健康與家人隱私才是當務之急。

游毓蘭認為，減少兒虐案是中央與地方要攜手努力的方向，司法及早介入更是司法國是會議決議，也是現行的立法和政策目標，許多事情本就有待檢察官釐清。在新北市疑似餵藥案中，綠營高層的控訴就像之前新北槍擊案時，行政院長陳建仁帶風向，希望新北市負起責任。但隨著偵查進度，是否有所謂餵毒目前仍然不明朗，民進黨卻政治操作，想利用家長恐慌賺取政治利益。

游毓蘭指出，教育局5月15日到幼兒園稽查採檢，8日就做了28名學童檢驗，13日又完成26名檢驗；新北地檢署也早在12日就對外表示，已採集送驗12份毛髮。她認為，不能因為司法的採檢時程與新北市府相較稍後，就有所揣測，市府的作為完全符合兒少權法的修法及政策，各界出於特定立場的揣測，都應該停止。

游毓蘭強調，該事件目前既然已經進入司法程序，就應該相信我國司法機關，而這樣重大的社會矚目案件，調查結果自然也會由相關機關出面說明，各種猜忌、臆測之詞，都屬不必要，應該停止，保護孩子們的健康，以及孩子與家人們的隱私，都是當務之急。

游毓蘭表示，政府對於幼兒們的保護、幼兒園的管理、師資的狀況，應該要有更嚴謹且妥善的規劃，讓孩子們可以在健康快樂、無憂無慮的環境下成長。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
剛和拜登合照　網紅白宮「脫衣上空」狂晃雙乳
判國賠！　女大生騎車撞樹「臉部內凹慘死」
快訊／國中生9樓墜落！　命危搶救中
華碩組織大調整爆裁員潮　公司回應了
迪士尼頻道撤出台灣　大裁員人數曝光
快訊／鍾小平慘了！確定要被黨紀處分
獨／唐吉訶德迴轉壽司來台灣啦！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

迎戰藍營女將謝衣鳯　吳音寧盼：打破三代家族政治勢力壟斷

批「幼兒園案」中央地方互踢皮球　民眾黨團：應儘早查出巴比妥來源

批大法官人事同意權案程序過短　賴士葆轟：草率！應提高通過門檻

台北醫師公會參與防疫已滿千日、完成百次會議　邱泰源出席感恩典禮

吳音寧高呼「我回來了」　參選彰化立委對戰謝衣鳳

國民黨基層醞釀「換侯」？ 　她批沒出息：提名到現在不到1個月

「連7年調漲基本工資」　蔡英文：有助帶動整體薪資成長

獲民進黨禮讓選立委　苗博雅：社民黨沒打算提政黨票

被鄭宏輝控「謀取選舉政治紅利」　游淑慧酸：也太看得起自己

王鴻薇嗆林飛帆退選「沒擔當」　綠委反酸：怕被挑戰吧！

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

羊＋半條牽繩還在門外 電梯移動...男童被吊起

機台上「喬治猴」太可愛？　高雄嬤直接拿走給愛孫

Lisa演唱會「玩粉絲的Switch！」　忙破關忘了唱…全程被錄下萌翻

5億高中生懸案　聲請調查剩今天｜20230613 ET午間新聞

迎戰藍營女將謝衣鳯　吳音寧盼：打破三代家族政治勢力壟斷

批「幼兒園案」中央地方互踢皮球　民眾黨團：應儘早查出巴比妥來源

批大法官人事同意權案程序過短　賴士葆轟：草率！應提高通過門檻

台北醫師公會參與防疫已滿千日、完成百次會議　邱泰源出席感恩典禮

吳音寧高呼「我回來了」　參選彰化立委對戰謝衣鳳

國民黨基層醞釀「換侯」？ 　她批沒出息：提名到現在不到1個月

「連7年調漲基本工資」　蔡英文：有助帶動整體薪資成長

獲民進黨禮讓選立委　苗博雅：社民黨沒打算提政黨票

被鄭宏輝控「謀取選舉政治紅利」　游淑慧酸：也太看得起自己

王鴻薇嗆林飛帆退選「沒擔當」　綠委反酸：怕被挑戰吧！

學宋慧喬「低飽和穿搭」營造女神氣質！灰白色、奶茶色都是首選

女三寶路中央左轉　女騎士撞上空中翻滾重摔！目擊者尖叫聲搶戲

「麟洋配」印尼公開賽滑鐵盧　止步32強

陳冠希巧遇陳小春拍戲　「夢幻同框」勾18年前《頭文字D》回憶殺

畢冊沒亞斯兒名字和獨照！母怒批：怎忍心讓他毫無存在感

移民署分享破解不實廣告訣竅　 助新住民維護消費權益

不穿雨衣苦守9小時！釣魚達人首試新釣法　日月潭捕獲14尾大魚虎

慧榮加入NXP合作夥伴計畫　NXP Connects展車用儲存、圖形顯示解決方案

布林肯18日訪中？　汪文斌：如果有消息的話會及時發布

金馬酒商「短打」賣中山區飯店　建商加價5千萬收

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

政治熱門新聞

遭爆掏生殖器示意口交　鄭宏輝斥抹黑：願主動接受全面調查

強吻、掏性器官示意口交！　游淑慧爆政院顧問鄭宏輝性騷

又有助理跳出來爆料！陳其邁這次尷尬了

鄭宏輝遭爆掏生殖器性騷　行政院拔官

鍾小平自曝民調贏了　確定要被黨紀處分

快訊／女議員控在車上差點被性侵　朱凱翔親回：根本沒有

親揭「C名嘴」噁行！陳乃瑜爆「差點被性侵」　她崩潰：我不夠勇敢

即／朱凱翔9字道歉　陳芳盈一封信回應了

最新財產申報　陳建仁、鄭文燦存款曝光

賴清德宣布：合作苗博雅、徵召吳音寧

朱學恒主動告發自己性騷　苗博雅揭3大算計

羅文嘉替林飛帆抱屈：真正的戰士

「我只是千萬被害者之一！」　陳乃瑜現身再談性騷：我的手還在發抖

柯文哲民調首度站上30％　黃暐瀚示警藍營：下份民調沒改變很麻煩

更多熱門

相關新聞

侯友宜最新民調淪老三！他曝最大致命傷　「不好笑的簡配版韓國瑜」

侯友宜最新民調淪老三！他曝最大致命傷　「不好笑的簡配版韓國瑜」

最新一份針對2024總統參選人媒體民調指出，民進黨賴清德支持度37.76％領先，民眾黨柯文哲31.29居次，國民黨侯友宜則21.87%墊底。對此，民進黨立委鄭運鵬14日表示，經過總統大選1個月的檢驗，侯友宜施政能力及國政熟悉度都被看破手腳，「外界說他簡配版韓國瑜、至少韓國瑜好笑，這是侯友宜致命傷，也是最需要突破的地方。」

批侯友宜行政怠惰　戴瑋姍：4月就驗出巴比妥　

批侯友宜行政怠惰　戴瑋姍：4月就驗出巴比妥　

柯文哲民調首度站上30％　黃暐瀚示警藍營：下份民調沒改變很麻煩

柯文哲民調首度站上30％　黃暐瀚示警藍營：下份民調沒改變很麻煩

侯民調墊底！曾銘宗坦言「很擔心」　謝衣鳯籲整頓好問題

侯民調墊底！曾銘宗坦言「很擔心」　謝衣鳯籲整頓好問題

大安區獲第一高票　民進黨大安區禮讓戰將苗博雅

大安區獲第一高票　民進黨大安區禮讓戰將苗博雅

關鍵字：

游毓蘭侯友宜幼兒園餵藥案2024總統大選

讀者迴響

熱門新聞

5億高中生「配偶」遺產拿不到了！　原因栽在1件事

5億高中生認識「配偶」半年閃婚！　手機還原真實關係

餐廳老闆娘罵　自稱台灣人都滾蛋

「台新啦啦隊長」梓梓爆❤上男演員！

快訊／廣末涼子翻車！「認了出軌」米其林小王

遭爆掏生殖器示意口交　鄭宏輝斥抹黑：願主動接受全面調查

史前奇獸現身宜蘭　全身粉紅露尖牙

5億高中生託夢？靈媒：之前是我神智不清說的

違停開車門害死22歲騎士　遭罰不服敗訴

廣末涼子「赤裸偷情日記」曝光了！小王爽炫耀交往女神

網美IG意外曝光帳戶餘額2.6億元！粉絲嚇傻

6縣市大雨！　明起3天「全台下最大」

快訊／36歲男歌手「驚罹黑色素瘤」過世！

網揪上街替5億高中生討真相　高大成說重話

【前人妻夜會鮮肉】陳昊森半夜與人妻嗨唱後　魏如萱搭計程車親密接送回家

更多

最夯影音

更多
小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過
全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面