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藝閣踩街拚創意　桃園閩南文化節傳統嘉年華熱鬧登場

▲桃園閩南文化節之藝閣VS踩街熱鬧登場，吸引不少民眾圍觀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園閩南文化節之藝閣VS踩街熱鬧登場，吸引不少民眾圍觀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

「2023桃園閩南文化節系列活動」已展開，其中藝閣VS踩街在八德區八塊厝民俗藝術村舉辦，市府文化局指出，本屆分傳統組、創意組競賽，兼具創意趣味與傳統精華，以往農村工藝卻成為趣味變裝秀，參與者包括阿公阿嬤、學生與小孩等各年齡層粉墨登場，其中藝閣車在八塊厝民俗藝術村展至本周六（17）日為止，有興趣民眾可抽空前往參觀。

▲桃園閩南文化節之藝閣踩街熱鬧登場，趣味的溜冰式舞龍很有看頭。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園閩南文化節之藝閣踩街熱鬧登場，趣味的溜冰式舞龍很有看頭。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市府文化節表示，「2023桃園閩南文化節系列活動」之藝閣踩街活動，已於上周六展開，當天現場有40輛藝閣車，包括傳統組15隊、創意組15隊、邀請組10隊參與，總數逾千人踩街團隊熱鬧舉行，現場還有桃園在地宮廟、各級學校、社區團體參加，同時還有古意劇坊劇團展演大旗陣、奇幻小丑秀，另有北港朝天宮媽祖聖誕比賽獲得首獎的大型真人藝閣車共同踩街，吸引上萬市民圍觀。

▲桃園閩南文化節之藝閣踩街，阿公阿嬤都粉墨登場，與圍觀路人互動。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園閩南文化節之藝閣踩街，阿公阿嬤都粉墨登場，與圍觀路人互動。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園藝閣車傳統特色為人力拉車方式，參賽以主題類別區分為傳統組，以在地民間習俗、忠孝節義故事，小說戲曲為主題，搭配亭臺樓閣的神話進行設計，有「神龍鬧鎮」、「天官賜福」、「有媽保滬」、「同濟飛翔」、「孝感動天」等不同主題。

▲桃園閩南文化節之藝閣踩街，泰國王家駁船也吸引不少民眾目光。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園閩南文化節之藝閣踩街，泰國王家駁船也吸引不少民眾目光。（圖／記者沈繼昌翻攝）

文化局說，創意組則不設限制，除應景兔年生肖外還有日惹皮影戲、泰國王家駁船、功夫熊貓等創意，充分體現桃園多元文化。每隊有3分鐘定點演出，表演過程與沿途圍觀民眾互動，藝閣工藝、服裝創意、動感歌舞都很有看頭，這項藝閣車將在八德區八塊厝民俗藝術村展至本周六（17）日為止。

文化局強調，「2023桃園閩南文化節」自6月10日起至7月2日止為期四周，系列活動包括6月10日的《藝閣vs踩街》、6月17日《桃園閩南文化發展論壇》、6月18日《桃園總舖師辦桌》、6月24、25日《桃園國際龍獅邀請賽》、7月1、2日的《鬥陣Ⅲ》等，精彩可期，請市民把握時間參與觀看。

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