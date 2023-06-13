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桃園新北21萬戶停水　桃市府每2小時追進度...將提前啟動送水作業

▲桃園市副市長王明鉅今天主持應變中心第二次會議時指出，工程已於今天凌晨完成，將提前啟動送水作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市副市長王明鉅今天主持應變中心第二次會議時指出，三項工程已於今天凌晨完成，將提前啟動送水作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台水公司配合桃園捷運綠線施工辦理三合一停水作業，包括北桃園、新北市林口等地區多達21萬戶停水，最長達43小時，桃園市副市長王明鉅今（13）日上午主持「桃園市大規模停水應變中心第2次會議」時表示，其中「大湳廠高低壓電氣設備檢驗」與「龜山區汰換管線工程」已於昨日完工；「桃園區介壽路自來水管線臨遷工程」亦於今天凌晨施工完畢，停水區已陸續啟動送水作業，預計將如期完成復水。

副市長王明鉅指出，桃市桃園區、八德區已於昨日下午5時許完成復水，另台水公司於停水前，已為新北市林口區及桃市龜山等三站加壓站等2座5萬噸配水池升至高水位，新北林口地區已提前至今天凌晨零時起進行送水作業。大湳給水廠龜山系統亦依計畫於今日3時啟動送水作業。

王明鉅也提及，針對此類大規模計畫性停水，建議台水公司可預先進行一整年度停水規劃，並將各項工程合併辦理，讓市府能提早因應，盡可能減少停水次數，也可降低民眾不便。

市府經發局說，因應這次施工停水措施，除每2小時追蹤各項工程與復水進度外，另針對重要工程施作與復水情形作業等進行檢核，本次停水36小時（新北市林口區）、39小時（桃園市龜山區及新北市泰山區）、43小時（桃園市龜山區及蘆竹區）區域之整體復水進度預計於今天晚間6時許達成50%、明（14）日凌晨3時達成100%復水作業。

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▲桃園市府今天上午舉行「桃園市大規模停水應變中心第2次會議」，各單位說明復水作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市府今天上午舉行「桃園市大規模停水應變中心第2次會議」，各單位說明復水作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

台水公司強調，感謝桃市府在本次停水中對台水公司協助，讓各項工程都能順利進行，今天台水將持續檢視管線末端、高地地區復水情形，並派遣水車補充各臨時供水站。若接獲民眾反應未能如期復水，台水會即刻派員處理。此外，截至今天上午8時為止，桃園、新北地區整體復水進度達44%，其中八德區、桃園區已於昨日下午1時復水，並於下午5時完成全面復水；新北市林口區、泰山區、五股區、桃園市龜山區、蘆竹區等則提前在今天凌晨零時許啟動復水，預計明（14）日凌晨3時許全面完成復水。

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