桃園閩南文化節6月10日登場　「藝閣vs踩街」打頭陣

▲2023年桃園閩南文化節將於6月10月登場，首先「藝閣vs踩街」將在市府前廣場舉行。（圖／桃園市府文化局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

2023年桃園閩南文化節即將在八德區八塊厝民俗藝術村開始，市府文化局指出，今年以「文化永續，多元發展」為規劃方向，自6月10日至7月2日為期一個月，結合現地靜態展示與年度節慶活動，打造閩南文化基地、傳承發揚傳統文化，今年將舉辦「藝閣vs踩街」、「閩南文化論壇」、「總舖師辦桌活動」、「桃園國際龍獅邀請賽」、「鬥陣III」等多元活動，展現豐沛文化量能。

市府文化局表示，閩南文化節系列活動首先登場的是6月10日「藝閣vs踩街」，「藝閣」源自傳統抬閣活動，是種結合各類工藝巧匠的遊行展示藝術，常見於迎神賽會。傳統藝閣一般由真人扮演各種神話、戲劇人物，乘坐於華美的亭台樓閣裝飾車，早期以手拉藝閣車巡行於街道，藉此呈現民間傳說或小說戲曲故事情節，兼具寓教於樂的社會功能。

▲2023年桃園閩南文化節將於6月10月登場，「藝閣vs踩街」活動將在市府前廣場舉。（圖／桃園市府文化局提供）

桃園專屬特色「藝閣VS踩街」活動，今年分為邀請組、傳統競賽組及創意競賽組，召集在地社區團體、宮廟與學校，共有40隊參與，以人文、農產、在地特色為主題，結合創意工法表現藝閣車的多元風貌，讓城鄉土壤融入跨界創意，深入當代日常生活；另外也透過創作過程集體討論挖掘地方故事，進而呈現在地元素，深化社區居民在地認同藝閣車於6月6日至6月15日在桃市八德區八塊厝民俗藝術村靜態展出。

此外，6月10日（週六）下午5時在八德區大湳森林公園－八塊厝民俗藝術村進行競賽表演，邀請大旗陣與小丑遊行一同參與演出，並於大湳商圈踩街遊行，邀請鄉親感受桃園在地傳統文化的精彩魅力。

▲來自全台各路總舖師，將齊聚展廚藝。（圖／桃園市府文化局提供）

系列活動重點之「總舖師辦桌活動」，緣起於「入厝」，亦稱為「入宅」，對閩南人而言是極為重要的日子，為祈求搬到新的環境能夠一切平安順利，於入厝當日多會遵守辦桌宴客的傳統習俗。

▲體驗台灣辦桌料理總讓人回味無窮，是多數台灣人難忘回憶。（圖／桃園市政府文化局提供）

文化局強調，為推廣閩南文化，以多元活動形式帶領市民重新詮釋傳統文化特色，2023桃園總舖師辦桌活動以「入新厝」作為活動主題，邀集來自全國各地總舖師，向大家介紹來自台灣各地與桃園在地的「入厝」特色料理，藉此吸引新一代了解傳統辦桌菜外，還能創新並延續台灣辦桌文化，預計活動時間在6月18日（週日）晚間6時至9時在桃園區新永和市場停車場，請留意開放報名時間以免向隅，網址：https://www.accupass.com/event/2304060639059307596600

▲料好又實在，每年桃園閩南文化節認桌活動往往秒殺。（圖／桃園市政府文化局提供）