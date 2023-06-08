「2023桃園閩南文化節」6／10起跑　5大活動邀市民感受

▲桃園市長張善政今天在「2023桃園閩南文化節」開幕儀式上，手捧閩南文物祈求系列活動圓滿順利。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

「2023桃園閩南文化節」即將自6月10日至7月2日登場，市長張善政今（8）日在開幕儀式上指出，今年將推出5大精彩活動，桃園是文化大熔爐，閩南人口超過百萬，「2023桃園閩南文化節」期盼藉由結合文創產業，透過系列活動彰顯傳統文化最精緻層面與內涵，讓長輩、青年朋友與下一代皆能體會其珍貴，進而珍惜與保存，各項活動精采可期，邀請全國朋友一同前來體會桃園閩南文化的珍貴。

▲桃園市長張善政今天在「2023桃園閩南文化節」開幕儀式敲鑼象徵活動正式起跑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政今天上午出席在八德區八塊厝民俗藝術村的「2023桃園閩南文化節」開幕記者會，張善政表示，今年五大活動包括6月10日「藝閣vs踩街」揭開序幕，40隊藝閣隊伍在八塊厝民俗藝術村與大湳街區熱鬧踩街；6月17日辦理「桃園閩南文化發展論壇」；6月18日舉辦極富閩南文化特色的「總舖師辦桌」；6月24日至25日首次舉行「桃園國際龍獅邀請賽」；7月1日至2日活動壓軸自製大戲「鬥陣III」等。

▲桃園市長張善政今天在「2023桃園閩南文化節」開幕儀式上邀請全國鄉親共同欣賞閩南文化特色。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政還說，桃園是文化大熔爐，閩南人口逾百萬，這項系列活動期盼藉由結合文創產業，透過系列活動彰顯傳統文化最精緻的層面與內涵，讓長輩、青年朋友與下一代皆能體會其珍貴。去年「鬥陣II」拿下國際Muse Creative Award 活動類金獎，今年「鬥陣Ⅲ」再度結合傳統技藝，邀請景福宮、大溪民俗技藝協進會、五洲桃興閣掌中劇團等團體共同演出，歡迎桃園鄉親及全國朋友共同欣賞。

文化局長邱正生說，桃園閩南文化節邁入第12年，今年系列活動中，6/10日登場的「藝閣vs踩街」，由社區、學校、宮廟組成40隊藝閣隊伍踩街競技，分為傳統組及創意組進行競賽，打造屬於桃園的閩式嘉年華；6月17日「桃園閩南文化發展論壇」規劃邀請超過30位專家學者、業界年輕代表等，針對傳統工藝文創、表演藝術、語言推廣、信仰節慶、飲食起居等深入探討，作為持續深化閩南文化研究及業務推動的參考。

▲桃園市長張善政今天在「2023桃園閩南文化節」之「總舖師辦桌」上先睹為快。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，6月18日的「總舖師辦桌」是市民每年引頸期盼的重頭戲活動，今年以「入新厝」為主題，徵選5組特色總舖師端出拿手料理，每每開放認桌即秒殺，今年活動主題將於新永和市場停車場辦理，閩南傳統習俗於入厝當日會辦桌宴客，邀請親朋好友一起分享入新居的喜悅。



桃園首次辦理的「桃園國際龍獅邀請賽」則於6月24日至25日於桃園陽光劇場登場，邀請11隊來自亞洲各國的優秀舞龍舞獅隊伍齊聚桃園、交流競技。其中就「夜光龍」、「南獅自選套路」及「創意賽」等競賽項目同台競技，在國境開放後首次辦理的龍獅大型賽事，機會難得，千萬不要錯過。

▲「2023桃園閩南文化節」之「鬥陣III」在開幕儀式表演令人熱血沸騰。（圖／記者沈繼昌翻攝）

活動壓軸自製大戲「鬥陣III」則自7/1、2日舉行，是傳統特色技藝團隊共同匯演盛宴，高品質的演出成為桃園亮點文化品牌，今年適逢桃園南崁登上大航海時代舞台380周年，「鬥陣Ⅲ」別具歷史上的重要意義，將於新永和市場旁停車場舉辦。表演結合傳統、創意、跨界、年輕、數位科技等多面向元素，邀請在地景福宮、大溪民俗技藝協進會、國立體育大學、五洲桃興閣掌中劇團、桃聯廣澤會館等，另邀請專業藝人許效舜、柯大堡以及其他國際知名藝陣團隊--藝想台灣劇團、戊己劇團、大甲福德彌勒團、即將成真火舞團、退儀幫、台北武安金獅團、台灣特技團等，端看導演如何串聯不同性質團隊，帶領大家體驗全新創作劇情。

▲桃園市長張善政今天在「2023桃園閩南文化節」開幕儀式後與會單位大合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

文化局強調，今年活動精彩緊湊，整體活動除延續歷年亮點，亦安排更多不同類型競賽演出，以在地視野結合國際潮流，豐富層次推廣閩南文化、深化特色傳統民俗、體驗閩南美食、自製創新劇碼，讓桃園閩南文化永續傳承及多元發展。