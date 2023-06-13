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桃市表揚優秀警察　張善政：支持警政打造「安居城市」

▲警察節前夕，桃園市長張善政代表市府向警察致敬表揚99位模範警察。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲警察節前夕，桃園市長張善政代表市府向警察致敬表揚99位模範警察。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（13）日上午於市府出席「112年警察節慶祝大會」，表揚99位模範警察，中壢警分局偵查佐張克文還入選全國模範警察最受矚目；張善政感謝警察同仁讓桃園成為安居城市，近幾個月警察同仁屢次破獲毒品、賭場等重大案件、持續加強路口執法與守護行人安全，深獲市民支持。警察節前特別提前表揚績優警察同仁，市府未來將持續支持各項警政業務，讓桃園成為安居城市。

▲警察節前夕，市長張善政今天上午表揚模範警察，由市警局長吳坤旭等人陪同。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲警察節前夕，市長張善政今天上午表揚模範警察，由市警局長吳坤旭等人陪同。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市府今天表揚99位優秀警察，張善政表示，這些優秀警察不論在維持交通、保障婦幼安全、查緝毒品、犯罪組織與詐騙等各領域均獲得肯定，是市民眼中稱職的「人民保母」。警察同仁的工作面對多元挑戰，近期在各式活動場合，都能看到警方配合金融單位加強宣導攔阻詐騙，讓反詐騙觀念更為普及。隨著犯罪手法日新月異，市府將持續向中央爭取更多科技鑑識設備經費，並加強科技辦案訓練，以確保市民居住在宜居的城市。

▲警察節前夕，桃園市長張善政表揚入選全國模範警察支中壢警分局偵查佐張克文。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲警察節前夕，桃園市長張善政表揚入選全國模範警察支中壢警分局偵查佐張克文。（圖／記者沈繼昌翻攝）

其中入選全國模範警察的中壢警分局偵查佐張克文，曾查獲大麻毒品植株工廠案，偵破林姓犯嫌利用透天民宅裁植大麻案，經長期跟監蒐證、調閱影像及分析相關資料，持台灣新北地院搜索票查獲大麻工廠、大麻活株686株、大麻成品、半成品總毛重15.16公斤等物，循線溯源查獲幕後金主、大麻工廠負責人。

▲桃園市長張善政等人表揚模範警察，會後與列席人員、樂天女孩（RakutenGirls）合影，並比出愛心手勢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政等人表揚模範警察，會後與列席人員、樂天女孩（RakutenGirls）合影，並比出愛心手勢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，還偵破去年桃園高鐵雙屍3命案，偵破3名潛逃回泰國犯嫌，涉嫌於新北市土城區殺害被害人李姓夫妻棄屍於桃園掏鐵站前停車場命案，經過桃園地檢署、泰國皇家檢察署、泰國皇家警察、刑事局國際科等單位共同偵辦，歷經4次搜索、7次勘察，並與泰國犯嫌視訊詢問、製作彙整106名證人筆錄、參與桃檢、法務部、泰國檢警共同召開之「台泰司法互助會議」並負責案情報告等有卓越貢獻。

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關鍵字：

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