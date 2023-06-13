　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中壢殯葬園區數百黑衣人現身公祭　警忙蒐證抓到2通緝犯

▲中壢區御奠園殯葬園區今天湧入至少200名以上黑衣人參加公祭，中壢警方忙蒐證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢區御奠園殯葬園區今天湧入至少200名以上黑衣人參加公祭，中壢警方忙蒐證。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區某殯葬園區今（13）日上午湧入逾200名黑衣人參加公祭，中壢警方出動逾50名警力現場蒐證並預防有人藉機滋事，現場依組織犯罪條例及警察職權行使法設置公告管制區域，依法對參加公祭賓客進行盤查，結果查獲2名通緝犯，依法解送桃園地檢署歸案；據指出，今天到場者疑似是參加天道盟非註記成員家人公祭，但警方不願證實，只強調依法行事。

中壢警分局掌握情資，今天上午在中壢區御奠園殯葬園區舉辦大型公祭活動，中壢警方派出逾50名警力到場蒐證，以防範有人趁機滋事，在園區入口處依組織犯罪條例與警察職權行使法設置公告管制區域，依法對參加公祭賓客進行盤查。

▲中壢區御奠園殯葬園區今天湧入至少200名以上黑衣人參加公祭。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，立法院本月9日三讀通過組織犯罪防制條例修正案新增「明仁會條款」，只要明示或暗示是黑幫成員，例如春酒、公祭等場合，甚至是穿著黑道標誌衣服，嗆聲自己有黑道背景，都可能會被送辦，依法最重可處3年有期徒刑，併科300萬元罰金，警方要徹底遏止黑幫囂張氣焰。

▲中壢區御奠園殯葬園區今天湧入大批黑衣人參加公祭，中壢警方在入口處設置警告標示。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢警方在入口處設置警告標示。

中壢警方經過蒐證後分別查獲28歲江姓男子、20歲黃姓男子是桃園地檢署通緝在案的通緝犯，2人亦坦承被通緝，警方偵訊後解送至桃園地檢辦理歸案，整個公祭過程尚稱順利，並未發現有人藉機滋事。

據了解，參與公祭成員是衝著天道盟孔雀會非註記成員家人公祭到場致意，但警方不願證實，只強調依法進行蒐證，其餘不願多談，並尊重公祭成員家屬之隱私。

中壢警分局長唐嘉仁強調，警方對幫派暴力零容忍，未來將持續執行防制幫派公開活動臨檢與掃黑行動專案，全面壓縮幫派活動，確保中壢地區治安維護。

 【更多新聞】

►桃市表揚優秀警察　張善政：支持警政打造「安居城市」

桃園觀音台61草漯段傳「路燈全滅」　台電巡查後給答案

桃園新北21萬戶停水　桃市府每2小時追進度...將提前啟動送水作業

 

 

 

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
小學生笑太大聲被罰跪舔地50下！師嗆：下次舔馬桶
新娘晚婚！喜帖炸親友「1要求」　全場搖頭：100%得罪人
快訊／印股票換鈔票吸金數億！「光電教父」遭移送
痘痘亂擠下場曝！他手賤「鮮血噴射1小時」
播13年《一袋女王》陷危機！　曾國城認了「播不到年底」
月繳4千元！社區管委會「要破產了」支出曝　網驚：水很深
快訊／朱凱翔性騷史再+1！受害者控偷親、伸鹹豬手

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

惡劣討債集團兩邊削！連債主也被恐嚇付錢　南警拘捕7人到案

全國第8波安居緝毒共逾6噸　陳建仁慰勞辦案人員頻比讚

雲林警遭爆長官霸凌基層還搶功　縣警局長：不會讓員警付出白費

快訊／印股票換鈔票吸金數億！「光電教父」涉《證交法》遭移送

縱放陸客遊澎湖太扯！海巡實施威力掃蕩扳回顏面

農耕車換車道撞4貼機車！一家四口全倒…孕妻臉骨折2幼童受傷

鹹粥闆娘遭一槍斃命　今解剖查死因...夫悲痛拿死亡證明離開

中壢殯葬園區數百黑衣人現身公祭　警忙蒐證抓到2通緝犯

3度脫光尾隨夜歸女打手槍　變態男辯「我控制不了」下場曝

全國刑案鑑識楷模出爐！狠殺台南雙警　兇手身分是他採獲關鍵跡證

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

整壽星誤砸派在娃臉上　眾人急安撫引百萬觀看

鍾成虎陳綺貞正式撕破臉！　打造她「纖塵不染」：撒過最大的謊

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

渠溝上蓋廁所「鐵皮圍1圈」　全放水流！還有蜜蜂圍繞

Jennie巡演唱到一半直接「下台離場」！　YG聲明回應了

惡劣討債集團兩邊削！連債主也被恐嚇付錢　南警拘捕7人到案

全國第8波安居緝毒共逾6噸　陳建仁慰勞辦案人員頻比讚

雲林警遭爆長官霸凌基層還搶功　縣警局長：不會讓員警付出白費

快訊／印股票換鈔票吸金數億！「光電教父」涉《證交法》遭移送

縱放陸客遊澎湖太扯！海巡實施威力掃蕩扳回顏面

農耕車換車道撞4貼機車！一家四口全倒…孕妻臉骨折2幼童受傷

鹹粥闆娘遭一槍斃命　今解剖查死因...夫悲痛拿死亡證明離開

中壢殯葬園區數百黑衣人現身公祭　警忙蒐證抓到2通緝犯

3度脫光尾隨夜歸女打手槍　變態男辯「我控制不了」下場曝

全國刑案鑑識楷模出爐！狠殺台南雙警　兇手身分是他採獲關鍵跡證

莫德納XBB疫苗估最快9月開打「維持公費提供」　BNT來台面談再延期

惡劣討債集團兩邊削！連債主也被恐嚇付錢　南警拘捕7人到案

全國第8波安居緝毒共逾6噸　陳建仁慰勞辦案人員頻比讚

小學生笑太大聲竟被罰跪舔地50下！師嗆：下次舔馬桶　家長怒了

檢舉最高可拿500萬！詐騙頻傳　金管會提高舉報獎金

曾總惋惜威達爾被挖角　前兄弟泰迪暫時沒列入考量

中國駐韓大使「戰狼」觸怒南韓　尹錫悅：國人很不爽

前中職勝投王林晨樺告別投手丘　媽媽驚喜現身讓他哭了

雲林警遭爆長官霸凌基層還搶功　縣警局長：不會讓員警付出白費

中信銀「Agoda聯名卡」上市！簽帳金額市場第一　全年挑戰8000億

頑皮狗狗看見媽媽斜眼緊盯　嚇得「慢動作」回窩乖乖坐好

社會熱門新聞

Faye慘了！誣告恩師偽造簽名遭訴

快訊／國3清晨事故　成立緊急應變小組

獨／陰間至尊親自查案　黑令旗離奇消失原因曝

獨／陰間至尊坐鎮　5億高中生持「黑令旗」復仇

殺台灣黑熊合照吃下肚　山老鼠染疫亡

快訊／金崙大橋貨車對撞！22歲駕駛不治

5億高中生命案　今天是「遞狀截止日」　

小六男童「街頭爆打」2女同學！她淒厲痛哭

獨／性騷已婚女書記官　菜鳥律師慘了

人夫剃毛暴打老婆　全因偷看手機

狼師以公開墮胎事要脅　性侵女學生

彫博愛女送託亡　衝保母家動私刑下場曝

快訊／霧峰分局偵查小隊長涉貪　裁准羈押禁見

護理師值班室激戰醫師！綠帽尪離婚才知5歲兒非親生

更多熱門

相關新聞

1包菸5400元！中警破天道盟「得來速」販毒

1包菸5400元！中警破天道盟「得來速」販毒

自稱天道盟太陽會新竹分會湖口組幹部的26歲胡姓男子，在湖口偏僻農田承租一間鐵皮屋，利用夜晚販賣「彩虹菸」，1包（18根）5400元，生意絡繹不絕，雙方在窗口一手交錢一手交貨，有時也叫底下小弟充當小蜜峰四處送貨，台中警方獲報跟蒐3個月後上門逮人，逮捕胡姓等7人，查扣17包彩虹菸及現金46萬多元，另胡嫌主動上繳不法獲利200萬元，希望獲得求刑，全案經地檢署起訴在案。

棒打超商浩克　中壢警傷害罪函送檢方偵辦

棒打超商浩克　中壢警傷害罪函送檢方偵辦

吳景欽／M化車蒐證有證據能力嗎

吳景欽／M化車蒐證有證據能力嗎

天道盟逼人頭租豪車　逼車行拿錢來贖回

天道盟逼人頭租豪車　逼車行拿錢來贖回

全國大掃黑！掃蕩65名黑大哥　逮390名幫眾

全國大掃黑！掃蕩65名黑大哥　逮390名幫眾

關鍵字：

天道盟非註記成員公祭中壢警方蒐證

讀者迴響

熱門新聞

Faye慘了！誣告恩師偽造簽名遭訴

快訊／國3清晨事故　成立緊急應變小組

發財了！　家中地下室挖出3000萬元

資深歌手高雄離世！享壽68歲

衛視中文台、電影台驚傳退出台灣

獨／陰間至尊親自查案　黑令旗離奇消失原因曝

這3天雨最大！　端午連假天氣曝

不菸酒驚罹肺癌！正妹護理師「哭著上班」：我才30歲

宏國總統訪北京　中國點頭買白蝦

5億高中生鄰夢到「蛇斷3截」！命理師曝藏恐怖暗示

王偉忠女婿家世曝光　竟是「美國第四大豪門」

搭飛機「一次巧遇3大咖男星」！

YTR錄影一半「才知被騙600萬」慌了　追討過程曝光

「攔住大谷翔平硬訪」TVBS女記者終於道歉

獨／陰間至尊坐鎮　5億高中生持「黑令旗」復仇

更多

最夯影音

更多
報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」
張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面