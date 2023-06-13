中壢殯葬園區數百黑衣人現身公祭　警忙蒐證抓到2通緝犯

▲中壢區御奠園殯葬園區今天湧入至少200名以上黑衣人參加公祭，中壢警方忙蒐證。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區某殯葬園區今（13）日上午湧入逾200名黑衣人參加公祭，中壢警方出動逾50名警力現場蒐證並預防有人藉機滋事，現場依組織犯罪條例及警察職權行使法設置公告管制區域，依法對參加公祭賓客進行盤查，結果查獲2名通緝犯，依法解送桃園地檢署歸案；據指出，今天到場者疑似是參加天道盟非註記成員家人公祭，但警方不願證實，只強調依法行事。

中壢警分局掌握情資，今天上午在中壢區御奠園殯葬園區舉辦大型公祭活動，中壢警方派出逾50名警力到場蒐證，以防範有人趁機滋事，在園區入口處依組織犯罪條例與警察職權行使法設置公告管制區域，依法對參加公祭賓客進行盤查。

中壢警方指出，立法院本月9日三讀通過組織犯罪防制條例修正案新增「明仁會條款」，只要明示或暗示是黑幫成員，例如春酒、公祭等場合，甚至是穿著黑道標誌衣服，嗆聲自己有黑道背景，都可能會被送辦，依法最重可處3年有期徒刑，併科300萬元罰金，警方要徹底遏止黑幫囂張氣焰。

▲中壢警方在入口處設置警告標示。

中壢警方經過蒐證後分別查獲28歲江姓男子、20歲黃姓男子是桃園地檢署通緝在案的通緝犯，2人亦坦承被通緝，警方偵訊後解送至桃園地檢辦理歸案，整個公祭過程尚稱順利，並未發現有人藉機滋事。

據了解，參與公祭成員是衝著天道盟孔雀會非註記成員家人公祭到場致意，但警方不願證實，只強調依法進行蒐證，其餘不願多談，並尊重公祭成員家屬之隱私。

中壢警分局長唐嘉仁強調，警方對幫派暴力零容忍，未來將持續執行防制幫派公開活動臨檢與掃黑行動專案，全面壓縮幫派活動，確保中壢地區治安維護。