▲桃園最大閩南傳統嘉年華，藝閣VS踩街10日領銜登場。（資料照／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2023桃園閩南文化節系列活動起跑、桃園最大閩南傳統嘉年華，藝閣VS踩街領銜登場！10日下午5點於八塊厝民俗藝術村舉辦。市府文化局7日表示，本屆分傳統組及創意組競賽，兼具創意趣味及傳統精華，活動現場將有40台藝閣車(傳統組15隊、創意組15隊、邀請組10隊)及超過千人的踩街團隊演出，盛況空前。

另外，邀請奇幻劇團的展演大旗陣及奇幻小丑秀，並邀請北港朝天宮媽祖聖誕比賽獲獎的大型真人藝閣車共同踩街，歡迎民眾來逗鬧熱。文化局指出，桃園的藝閣車傳統特色為人力拉車方式，本次參賽以主題類別區分：傳統組以在地民間習俗、忠孝節義故事，或小說戲曲為主題，搭配亭臺樓閣的神話進行設計，有「神龍鬧鎮」、「天官賜福」、「有媽保滬」、「同濟飛翔」、「孝感動天」等不同主題；創意組則不設限制，除了應景的兔年生肖，還有日惹皮影戲、泰國王家駁船、功夫熊貓等不同創意，充分體現桃園的多元文化。

每隊皆有3分鐘的定點演出，並將於大湳周邊道路踩街遊行，與沿途民眾互動，藝閣工藝、服裝創意、動感歌舞都有看頭，傳統嘉年華邀您一同共襄盛舉，藝閣車將於踩街活動結束後，回到園區展示至6/17日止。

「2023桃園閩南文化節」自6/10(六)起至7/2(日)，系列活動精采可期，包括6/10《藝閣vs踩街》、6/17《桃園閩南文化發展論壇》、6/18《桃園總舖師辦桌》、6/24-25《桃園國際龍獅邀請賽》、7/1-2《鬥陣Ⅲ》等。