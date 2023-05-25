桃園閩南文化節系列活動「鬥陣Ⅲ」　7／1起熱鬧登場

▲桃園市文化局舉辦的桃園閩南文化節系列活動「鬥陣Ⅲ」，即將在今年暑假熱鬧登場，圖為「鬥陣Ⅱ」精彩舞台表演。（圖／桃園市文化局提供，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府文化局今年舉辦的桃園閩南文化節，其中自製「鬥陣」系列表演活動，從2019年的「鬥陣Ⅰ」、2022年的「鬥陣Ⅱ」，以桃園信仰與民間傳奇為創作之自製大戲，成為桃園亮點品牌。今年適逢桃園南崁登上大航海時代舞台380周年，備受矚目的「鬥陣Ⅲ」更具歷史上重要意義，表演將結合傳統、創意、跨界、年輕、數位科技等多面向元素，預計今年7月1、2日晚上，各路藝陣團隊將齊聚桃園區新永和市場旁停車場熱鬧登場。

桃園市文化局指出，「鬥陣Ⅲ」由超強製作團隊藝術總監－民俗專家林茂賢、節目監製－「寶島神很大」首任節目總監謝岳龍、總導演－戊己劇團團長鄭子墉、執行導演與舞台總監則由藝想台灣劇團團長韓秉融、編劇－資深舞台劇、電視劇編劇陳佩吟擔綱。這次由兩大劇團團長共同策劃，融合陣頭、武術、特技等元素，曾征戰過大陸、德國、荷蘭、紐約等國際舞台的格局，精心為桃園量身締造出具有文化深度、專業藝術與國際級的舞台表演。

此外，這次演出還邀請桃園在地景福宮、大溪民俗技藝協進會、國立體育大學、五洲桃興閣掌中劇團、桃聯廣澤會館等團隊，另還邀請專業藝人許效舜、柯大堡，以及國際知名藝陣團隊－戊己劇團、藝想台灣劇團、大甲鎮瀾宮福德彌勒團、即將成真火舞團、退儀邦、台北武安金獅團、台灣特技團等，各路好手共聚桃園逾百人參與演出，可觀賞編導團隊如何巧妙安排，為觀眾帶來耳目一新的史詩型鉅作。

文化局強調，「鬥陣Ⅲ」秉持越在地、越國際的理念，以桃園民間傳說為演出腳本，以大航海時代、移民開發史等，虛實交織故事軸線進行延伸發想。預計7月1日（六）、7月2（日）晚間7時在桃園區新永和市場旁停車場一起鬥陣穿，各個劇團使出看家本領對尬，帶給觀眾難得一見的聲光震撼。