沒比較沒傷害？台灣會員逛北海道好市多　曝當地價格狂嘆

▲原PO去逛北海道好市多。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

「沒有比較、沒有傷害！」有好市多會員最近去北海道，想說去看看當地好市多跟台灣的有什麼不同，結果看到價格後直嘆氣，「日本產品不說，科克蘭（Kirkland Signature）自己的商品、美國牛等等的價格便宜到不行」，話題引發熱論。

這位會員在「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，他是挑平日下午去，發現只有北投店平日再少1/3人潮，結帳都不用排隊，還有店員幫忙把東西放到輸送帶上。

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至於最感嘆的則是價格，撇除日本自產的物品本就會比較便宜，他認為，明明日本所得高於台灣，可科克蘭（Kirkland Signature）商品、美國牛等進口產品的售價卻比台灣便宜。另外，他還發現在用餐區排隊買餐時，日本人都會把車停一排，「在台灣很難！因為一來怕被偷！二來人太多。」

▲原PO分享5點心得。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文一出，就有會員也直嘆，「從來不覺得台灣Costco便宜耶」、「日本好市多我真心覺得還好，日本超市體系太多太強，好市多集客能力反而還好；台灣超市太弱（量販店），才讓好市多獨強」、「一樣的東西，確實是台灣的定價比較貴（這個我以前就比較過）。」

還有人看了價格後也感到詫異，「麥片不到台灣價格的一半耶」、「以日本所得來說，日本Costco許多商品價格竟然還略低台灣，實在讓人吃驚」、「連綠茶包都差很大，台幣349元，日幣換算284元」、「去日本真的會發現人家的所得高，但是物價真的很便宜。台灣物價房價車價到底是怎麼了？」

不過，也有網友冷笑，「又來了，別國好便宜台灣好貴貴」、「日幣貶值，等你賺的是日幣你就不會開心了」、「每個國家的企業訂價，都跟稅制還有國與國之間的貿易協定有關。你怎麼不拿台灣的醫療成本與品質來做比較？」但原PO就留言強調，發文不是要引戰，「而是明明都是好市多，是否台灣好市多可以做得更好？」看到有人吵稅金、市場規模等問題，他又默默嘆氣，「物價車價可以賴給稅金，但房價？」