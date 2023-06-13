會回購！好市多披薩「新口味」已吸粉　會員讚：有動力去了

▲好市多熟食區出新口味披薩。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

好市多熟食區的品項雖不多，但幾乎每樣都超熱銷，有新品推出時也常常引發熱論。臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」管理員就在12日下午發文，驚訝發現熟食區披薩多了一個新口味，馬上拍下照片分享，「蕈菇松露風味PIZZA，新上架！」

社團管理員發文，「新口味來了！Costco蕈菇松露風味PIZZA，新上架！」價格部分，單片是60元。這款「蕈菇披薩（松露風味）」瞬間吸引會員熱議，「好像不錯欸」、「好想吃喔」、「終於有一款披薩是我愛吃的了」、「這個不錯的感覺」、「我需要這個酷東西」、「有動力去好市多了。」

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▲新口味是蕈菇披薩（松露風味）。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

有手腳快的會員則曝光心得，「我覺得不錯，會回購的那種」、「買來吃了，適合吃清淡口味的人，我不太喜歡」、「有興趣的話，就要趁剛出的時候去買，不然一陣子後就變不好吃了。」另外，據會員回報，這款披薩沒有用美乃滋、紅醬，上面鋪滿菇跟起司，所以不會很重口味。

值得注意的是，有會員提醒這口味非素食，「剛剛去電客服，裡面有蒜頭，素食不可喔！」也有人持續敲碗，「好懷念雞肉派……什麼時候會回來」、「好想吃烤鴨披薩」、「還我總匯！」「我還是比較想念烤鴨口味的披薩」、「烤鴨超讚的，外面也沒有這個口味」、「我也是最喜歡最懷念～烤鴨口味。」