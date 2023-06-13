　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

會回購！好市多披薩「新口味」已吸粉　會員讚：有動力去了

▲▼好市多熟食區披薩出新口味，蕈菇披薩(松露風味)。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多熟食區出新口味披薩。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

好市多熟食區的品項雖不多，但幾乎每樣都超熱銷，有新品推出時也常常引發熱論。臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」管理員就在12日下午發文，驚訝發現熟食區披薩多了一個新口味，馬上拍下照片分享，「蕈菇松露風味PIZZA，新上架！」

社團管理員發文，「新口味來了！Costco蕈菇松露風味PIZZA，新上架！」價格部分，單片是60元。這款「蕈菇披薩（松露風味）」瞬間吸引會員熱議，「好像不錯欸」、「好想吃喔」、「終於有一款披薩是我愛吃的了」、「這個不錯的感覺」、「我需要這個酷東西」、「有動力去好市多了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼好市多熟食區披薩出新口味，蕈菇披薩(松露風味)。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲新口味是蕈菇披薩（松露風味）。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

有手腳快的會員則曝光心得，「我覺得不錯，會回購的那種」、「買來吃了，適合吃清淡口味的人，我不太喜歡」、「有興趣的話，就要趁剛出的時候去買，不然一陣子後就變不好吃了。」另外，據會員回報，這款披薩沒有用美乃滋、紅醬，上面鋪滿菇跟起司，所以不會很重口味。

值得注意的是，有會員提醒這口味非素食，「剛剛去電客服，裡面有蒜頭，素食不可喔！」也有人持續敲碗，「好懷念雞肉派……什麼時候會回來」、「好想吃烤鴨披薩」、「還我總匯！」「我還是比較想念烤鴨口味的披薩」、「烤鴨超讚的，外面也沒有這個口味」、「我也是最喜歡最懷念～烤鴨口味。」

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
台南警性騷女房仲！摸腰換簽約再「含稅」　遭2大過免職
周玉蔻嗆他恐成「色狼法務部長」　黃國昌怒批下流：直接提告
快訊／新北12名幼兒尿液檢驗結果出爐
資深歌手高雄離世！享壽68歲　心臟3血管堵塞
這3天雨最大！　端午連假天氣曝
吃4.3星名店雷爆！　假造客人筆跡「加菜逼付錢」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

5大提升工作專注度建議　「早上」效率最高，先處理高報酬機會

會回購！好市多披薩「新口味」已吸粉　會員讚：有動力去了

台鐵公司勞工董事有前科！產工喊撤換　交長：暫時指派非正式名單

快訊／新北12名幼兒尿液檢驗結果出爐！就醫人數來到27人

不滿幼兒園餵藥案處理　兒福團體號召周日到新北市府抗議

這3天雨最大！　端午連假天氣曝

可以嫁了！3星座男「脾氣好＋賺錢腦」　遇到千萬別放手

台灣尾巴被掃到！　「一長條強對流雨帶」曝

60元台鐵便當「這配菜」消失　眾人嘆：為了它才買

1遊客亂入「黑鮪魚季老饕團」問能吃啥　領隊傻眼：幹嘛參加

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

鍾成虎陳綺貞正式撕破臉！　打造她「纖塵不染」：撒過最大的謊

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

整壽星誤砸派在娃臉上　眾人急安撫引百萬觀看

Jennie巡演唱到一半直接「下台離場」！　YG聲明回應了

渠溝上蓋廁所「鐵皮圍1圈」　全放水流！還有蜜蜂圍繞

5大提升工作專注度建議　「早上」效率最高，先處理高報酬機會

會回購！好市多披薩「新口味」已吸粉　會員讚：有動力去了

台鐵公司勞工董事有前科！產工喊撤換　交長：暫時指派非正式名單

快訊／新北12名幼兒尿液檢驗結果出爐！就醫人數來到27人

不滿幼兒園餵藥案處理　兒福團體號召周日到新北市府抗議

這3天雨最大！　端午連假天氣曝

可以嫁了！3星座男「脾氣好＋賺錢腦」　遇到千萬別放手

台灣尾巴被掃到！　「一長條強對流雨帶」曝

60元台鐵便當「這配菜」消失　眾人嘆：為了它才買

1遊客亂入「黑鮪魚季老饕團」問能吃啥　領隊傻眼：幹嘛參加

張育成最快6月底歸隊大聯盟　下周再重啟復健賽

張育成因二次傷害歸隊再度延遲　拚6月底重返大聯盟

張宇韶、朱凱翔皆遭控性騷擾　黃揚明宣布：不與他們同台直播

餵藥案持續延燒　矢板明夫：侯友宜團隊危機處理不合格

5大提升工作專注度建議　「早上」效率最高，先處理高報酬機會

香港腳症狀這3種最常見！4大類型一次看　醫曝治療不復發訣竅

台中最強排骨麵！湯頭濃郁＋肉塊輕咬骨肉分離　三重也能吃到

陸光伏企業高管在德國下飛機時被帶走！　光伏協會：人已回酒店

蜜蜂突飛進廚房越聚越多　女屋主不在意「半小時築巨型蜂巢」

網友控陳其邁25年前疑涉不當解僱　深夜悄刪文

你短裙妹掉了！後座載人間凶器突墜地　她痛到爬不起來他急防走光

生活熱門新聞

3縣市豪大雨！　「全台下最大」時間曝

邱晨遭爆30年前性侵實習生　客委會宣布停辦紀念音樂會

行李放博愛座被公審！她PO車廂照反擊喊告

她攀上玉山登山口石碑　玉管處回應

家長見幼師刺青氣炸！怒轟：憑什麼教孩子？

雲林「蛙呀蛙呀蛙」限定拉麵！整隻青蛙躺裡面

首波梅雨「滯留鋒」猛灌　西台灣3天降雨紫爆

吃飽就想衝廁所！醫曝出現「3症狀」：恐已生病

前輔導長轉戰AV先喊卡　男友：妳露一點沒差！不然怎賺錢

台灣尾巴被掃到！　「一長條強對流雨帶」曝

可以嫁了！3星座男「脾氣好＋賺錢腦」　遇到千萬別放手

郭台銘IG通話被打爆　限動發文了

60元台鐵便當1配菜消失　眾人嘆：為它才買

這3天雨最大！　端午連假天氣曝

更多熱門

相關新聞

達美樂外帶披薩天天半價！不限時、不限量

達美樂外帶披薩天天半價！不限時、不限量

達美樂祭出史上最狂優惠！外帶披薩「天天半價」且不限時、不限量，包含8種獨家四喜披薩也是半價，消費者只要花一半價格，就能品嚐4種不同口味。業者表示，期望讓披薩成為台灣消費者日常的選擇，想吃就買，不用受限必須買1送1、買大送大而吃不完的壓力，輕鬆享受美味。

好市多線上購物　結帳「1規定」會員不買了

好市多線上購物　結帳「1規定」會員不買了

推車滑落斜坡撞女童！爸聽好市多回應怒了

推車滑落斜坡撞女童！爸聽好市多回應怒了

好市多「超廢1物」有新用途！萬人驚：太勸敗了

好市多「超廢1物」有新用途！萬人驚：太勸敗了

買到好市多「玩具組」她讚划算　過來人：貼姓名貼

買到好市多「玩具組」她讚划算　過來人：貼姓名貼

關鍵字：

好市多熟食披薩蕈菇松露口味商品經驗老實說

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國3清晨事故　成立緊急應變小組

發財了！　家中地下室挖出3000萬元

不菸酒驚罹肺癌！正妹護理師「哭著上班」：我才30歲

宏國總統訪北京　中國點頭買白蝦

獨／陰間至尊親自查案　黑令旗離奇消失原因曝

殺台灣黑熊合照吃下肚　山老鼠染疫亡

3縣市豪大雨！　「全台下最大」時間曝

搭飛機「一次巧遇3大咖男星」！

獨／陰間至尊坐鎮　5億高中生持「黑令旗」復仇

恩愛後老「妹妹痛、肚子脹」　醫曝羞羞真相

「妳比例很棒！想抱抱妳！」　張宇韶性騷鐵證曝光

女扶跌倒老人被誣賴「妳撞我」！

邱晨遭爆30年前性侵實習生　客委會宣布停辦紀念音樂會

每月領1.3萬補助！財金部會發錢　申請條件一次看

行李放博愛座被公審！她PO車廂照反擊喊告

更多

最夯影音

更多
報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」
張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面