北韓通報發射衛星期限已過　日本高度警戒「暫時不撤」愛國者飛彈

▲日本暫時不會撤除部署在沖繩縣的愛國者三型防空飛彈。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）曾向國際海事機構（IMO）預告，將於5月31日0時至6月11日0時之間發射搭載軍事偵察（間諜）衛星的運載火箭，之後於5月31日進行試射，不過最終卻因引擎、燃料特性不穩而失敗，當局宣告近期將再度發射，儘管如今已過北韓宣布發射衛星的期限，日本、南韓當局依舊維持高度警戒，暫不撤離愛國者飛彈。

根據日媒《朝日新聞》、韓媒《韓聯社》，雖然目前已經超過北韓公告發射衛星的期限，不過考量到北韓曾表示將在近期內進行第2次發射，以及朝鮮勞動黨副部長金與正和平壤當局在談話中透露，未來發射衛星時將不對外另行通知，因此日本政府決定，暫時維持愛國者三型飛彈（PAC-3）在沖繩縣3座島嶼上的部署。

先前日本防衛相濱田靖一曾經表示，將於北韓宣告發射衛星的期間，在沖繩縣境內3座島嶼部署愛國者三型地對空飛彈，同時調動搭載攔截系統的神盾驅逐艦前往東海（東中國海）。

至於南韓也表示，不會因為北韓預告發射衛星期間結束而掉以輕心，南韓總統辦公室高層人士今（11）日受訪時指出，「雖然北韓預告發射衛星的時間段已然結束，但北韓未來有可能在尚未對外預告的情況下，隨時發射長程彈道飛彈。」

▲北韓官媒罕見公開火箭千里馬號發射失敗照片。（圖／路透）

因為北韓發射衛星時採用洲際彈道飛彈（ICBM）技術，因此南韓總統辦公室研判，北韓很有可能是對外宣稱發射間諜衛星、實則發射長程彈道飛彈，認為此舉已經違反聯合國安理會決議。

該名高層人士在通話中表示，南韓將和美國持續針對北韓進行監控偵查活動，同時未來美日韓三國也將按照計畫啟動北韓飛彈情報即時分享系統。

另外，美國華府智庫《北緯38度》（38 North）在當地時間10日的報導中指出，該日拍攝的衛星影像顯示，位於平安北道鐵山郡東倉里的西海衛星發射場的垂直引擎發射台（VETS）似乎出現活動跡象，疑似正在進行新液態燃料引擎實驗。