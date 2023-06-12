關西機場伴手禮店倒光！　旅客想大買卻撲空淪「土產難民」

▲日本關西機場疫情後許多伴手禮店都倒閉。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情漸歇後，全球旅遊大復甦，而日本重啟國門也迎來大量觀光客，但有不少旅客發現，過去在關西機場的伴手禮店幾乎都已關閉，讓許多準備在最後一刻買禮物的人撲空，而日本社群也稱這種狀況為「土產難民」。

根據日本《產經新聞》報導，除了外國旅客以外，到各地旅行、出差後購買伴手禮也是許多日本人的習慣，但最近進出關西機場的人發現，現場的伴手禮店幾乎關光光，讓準備在最後一刻採購的民眾撲空。一名來自東京的51歲男子就說，他過年回和歌山老家探親，準備在機場買伴手禮回公司，沒想到卻找不到半間商店，直到過安檢後才有幾間店。

日本網路社群將想買伴手禮但買不到的人稱為「土產難民」，而這種狀況也是在2021年5月底後才出現，因為關西機場第一航廈自2021年5月28日開始進行為期5年的整修，原本航廈2、3樓共有至少8間伴手禮店，讓旅客在過安檢前可以採買，但3樓封閉整修後，2樓的商家又受到新冠疫情衝擊，陸續在疫情期間關閉。

雖然機場的藥妝店和便利商店也有賣伴手禮，但是在樣式和數量上仍比不上過去的土產店，讓許多旅客感到相當不方便。

事實上，關西機場此次整修後，準備將大部分的伴手禮商店移至安檢過後的區域，因為過往常常出現旅客為了購物而耽誤時間，航空公司地勤只好到處廣播尋找乘客的狀況，為了避免類似情況多次發生，才會希望旅客能夠在安檢後再採買。