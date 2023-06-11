快訊／日本北海道發生規模6.2地震　本州也有感

▲這起地震最大震度5弱。（圖／日本氣象廳）
記者詹雅婷／綜合報導
日本北海道11日傍晚6時55分左右（台灣傍晚5時55分）發生規模6.2地震，震央位於北海道浦河沿岸，最大震度5弱，震源深度140公里。日本氣象廳表示，這起地震並無海嘯風險。
依據日本氣象廳官方網站，北海道這起地震規模6.2，千歲市、厚真町、浦河町震度5弱，札幌北區、函館市、室蘭市、釧路市、帶廣市等震度4級，位在本州的青森縣震度4級，岩手縣震度3。
【緊急地震速報】— 首相官邸(災害・危機管理情報) (@Kantei_Saigai) June 11, 2023
苫小牧沖で地震 北海道 東北で強い揺れ
強い揺れに警戒してください。
発表日時 11日18時55分
対象地域：胆振地方中東部、石狩地方中部、石狩地方南部、日高地方西部、空知地方南部、日高地方中部、胆振地方西部、石狩地方北部、後志地方東部、後志地方北部 (1/2)
地震情報 （2023年6月11日 18時55分ごろ発生） - Yahoo!天気・災害 #防災速報— spec＊apr135(@star78luna) June 11, 2023
船に乗って揺られてる感じだったけど
北海道震源地の地震で
本州もかなりの範囲で揺れた https://t.co/7kI7NtxCbl
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