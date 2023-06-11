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不想買了！好市多線上購物結帳　「跳1規定」會員怒了：不合理

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲好市多線上購物雜貨類要滿3件才能出貨。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

美式賣場好市多（Costco）採年費制度，不少賣場好物深受台人喜愛，但近來時常聽到會員抱怨。就有會員直嘆，「好市多線上購物越來越不方便了！原本只有食物類，現在連雜貨都要滿3件才願意出貨」，話題引發共鳴。

這位會員在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出截圖，是好市多線上購物的運費規則，上方以紅字提醒，「您尚需新增2件數量以滿足此分類最小訂購數量，方可結帳。」下面則再次附上說明，「Costco Grocery食品雜貨分類不限金額、購買數量3個以上（含），方能進行結帳。」強調同一分類商品僅能配送單一地址，「若需配送不同地址，請分開結帳。」

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就有會員也忍不住貼出憤怒的表情符號，「然後運費還是累加！」讓原PO秒共鳴，「對！這就是我覺得不合理的地方，每樣商品都有含運費了，結果還要求要買至少三項，運費還是累加。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲有會員貼出規定，抱怨越來越不方便。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文引發議論，「完全沒有省到，目前是要買三個才有出貨，可是運費已經算在價錢裡面了，所以其實是為了要節省包材，而不是為了要平均運費」、「有些東西還只有線上才賣」、「線上購物的種種限制，買過一兩次後就放棄了」、「應該是為了平衡運費」、「搞不懂的是，有最低購買數量，運費卻是個別計算，商品也的確常常是分批宅配來的，不知這限制有何意義？」

也有會員直呼不想硬湊3樣，「賣場內沒有僅限線上購，還一定要三樣，這是要為難誰啊XD」、「對啊！原本想買咖啡豆，只有網路有，但又不可能一次買三包，最後決定放棄，連一包都不買，也不想買好市多現場的」、「自從規定要買三件後就很少線上了」、「這個真的很不方便，為了買線上限定卻要湊三樣，最後只好放棄」、「三件還是很難湊，都會需要買到不需要的東西。」

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