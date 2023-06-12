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最後1位「印度記者」被要求離開中國　中國外交部：像家人善待

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲中國外交部發言人汪文斌指出，中方像家人一樣對待印度駐華記者。（圖／CFP） 

記者林彥臣／綜合報導

中印連年關係緊張，近幾周甚至互相驅逐對方的記者，幾乎斷絕雙方的媒體接觸，12日中國外交部記者會上，有媒體提問指出，最後一名印度記者被要求離開中國，對此有何評論。中國外交部對此回應表示，中方一直像朋友和家人一樣善待印度駐華記者。

中國外交部發言人汪文斌表示，中方此前也應詢向大家介紹過有關中印媒體問題，2020年以來，印方拒不審批中方記者常駐申請，並堅持只給中方駐印媒體三個月甚至一個月的有效簽證，導致中方記者從14人銳減到目前的只有一個人，而且印方目前仍未同意為中方最後一名駐印記者延期簽證。

汪文斌指出，印度媒體近年來有4名常駐中國記者，目前仍有1名在中國正常工作生活，近年來印方對中國駐印媒體採取不公正歧視性待遇，有的中方記者等待駐印簽證已達3年之久，有的記者駐印5年期間，連續7次拿到的簽證有效期都不足一個月，甚至只有短短15天。

汪文斌說，這導致很多中方記者前一輪申請剛獲批准，就面臨到期，長期處於居留許可、銀行卡、駕駛證、手機卡過期，無法辦理狀態，更有中國的駐印記者在駐印5年期間，長達4年半的時間裡，無法辦理當地的銀行卡。

汪文斌強調，同印方對中國媒體記者的做法形成鮮明對照的是，中方一直像朋友和家人一樣善待印度駐華記者，中方保持克制，秉持善意，同印方多次溝通，然而令人遺憾的是印方一直沒有採取行動解決問題，出現這種局面絕非中方希望看到的，媒體是促進相互認知和友好感情的重要橋樑。

汪文斌說，中方願繼續本著相互尊重，平等互利的原則，同印方保持溝通，希望印方同中方相向而行，採取切實有效措施，盡快為中方常駐記者審查簽證，取消對中國記者的不合理限制措施，為恢復中印兩國媒體正常交往創造有利條件。

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