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大陸 大陸焦點 特派現場

拜登擬簽行政命令限制美企投資中國　北京：經濟脅迫和科技霸凌

▲▼中國外交部發言人汪文斌。（圖／達志影像／newscom）

▲中國外交部發言人汪文斌。（圖／達志影像／newscom）

記者鄭思楠／綜合報導

外媒報導，美國總統拜登預計在未來幾周內簽署一個行政令，來限制美國企業對華關鍵經濟領域的投資，包括半導體、人工智慧、量子計算等。對此，大陸外交部新聞發言人21日回應，是赤裸裸的經濟脅迫和科技霸凌，對此堅決反對，中方將密切關注有關動向。

汪文斌表示，我們注意到有關的報導，對此堅決反對。美方慣於打著國家安全的幌子，將經貿科技問題政治化、工具化、武器化，大搞「小院高牆」、強推「脫鉤斷鍊」，甚至不惜損友自肥，對盟國進行經濟脅迫。

汪文斌指出，美方的真實目的是剝奪中國發展權利，維護一己霸權私利，是赤裸裸的經濟脅迫和科技霸凌，嚴重違反市場經濟和公平競爭原則，嚴重破壞國際經貿秩序，嚴重擾亂全球產業鏈供應鏈穩定，損害的是整個世界的利益。中方將密切關注有關動向，堅決維護自身權益。

據《彭博》引述知情人士透露，美國總統拜登正在爭取未來幾周內簽署行政命令，限制美國企業對中國關鍵經濟領域的投資，限制投資範圍涵蓋半導體、人工智慧和量子計算等。

報導稱，美國政府近2年來一直討論這項措施，並計劃在5月19日舉行的日本廣島七國集團峰會前後採取行動。

美國財長葉倫（Janet L. Yellen）在華盛頓就中國議題發表講話時表示，美國尋求與中國建立建設性和公平的經濟關係，在美中關係上國家安全是最重要的，即使美國需要為此作經濟利益權衡，也要確保免受中國威脅。

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