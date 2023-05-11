拜登稱有望與習近平通話　陸外交部：不要說一套做一套





▲中國外交部發言人汪文斌。（圖／達志影像／newscom）

記者鄭思楠／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）5月10日在紐約出席活動時，被問及何時會與中國國家主席習近平通話。拜登指，有關工作已取得進展，對話有望成功舉行，但未有談及通話時間。11日，大陸外交部發言人汪文斌回應，「我沒有這方面的信息。」但他強調，美方不能說一套做一套。

5月11日，大陸外交部發言人汪文斌主持例行記者會。有記者提問，「據報導，美國總統拜登稱正在開展工作準備與習主席進行通話。外交部能否證實這一消息？另一方面，美方正在積極推動與中方多部門官員進行通話或會面，中方如何看待美方試圖與中國進行接觸的行為？有觀點稱中國的回應不溫不火，中方對此如何回應？」

汪文斌表示，「關於你的第一個問題，我沒有這方面的信息。」

關於第二個問題，汪文斌回應稱，中美之間保持著溝通，關鍵是美方不能一方面講溝通，一方面卻不斷對中國打壓遏制，不能說一套做一套。

汪文斌指出，敦促美方端正對中國認知，尊重中方的底線紅線，停止損害中國的主權安全發展利益，同中方相向而行，推動中美關係重回健康穩定發展正軌。

彭博社11日引述知情人士稱，美國政府正試圖通過向中方提出多層級會面及通話要求，緩和中美緊張局勢及安撫歐、亞盟國，並希望從低層官員接觸逐步推進至兩國領袖對話。