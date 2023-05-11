　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

拜登稱有望與習近平通話　陸外交部：不要說一套做一套

▲▼中國外交部發言人汪文斌。（圖／達志影像／newscom）

▲中國外交部發言人汪文斌。（圖／達志影像／newscom）

記者鄭思楠／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）5月10日在紐約出席活動時，被問及何時會與中國國家主席習近平通話。拜登指，有關工作已取得進展，對話有望成功舉行，但未有談及通話時間。11日，大陸外交部發言人汪文斌回應，「我沒有這方面的信息。」但他強調，美方不能說一套做一套。

5月11日，大陸外交部發言人汪文斌主持例行記者會。有記者提問，「據報導，美國總統拜登稱正在開展工作準備與習主席進行通話。外交部能否證實這一消息？另一方面，美方正在積極推動與中方多部門官員進行通話或會面，中方如何看待美方試圖與中國進行接觸的行為？有觀點稱中國的回應不溫不火，中方對此如何回應？」

汪文斌表示，「關於你的第一個問題，我沒有這方面的信息。」

關於第二個問題，汪文斌回應稱，中美之間保持著溝通，關鍵是美方不能一方面講溝通，一方面卻不斷對中國打壓遏制，不能說一套做一套。

汪文斌指出，敦促美方端正對中國認知，尊重中方的底線紅線，停止損害中國的主權安全發展利益，同中方相向而行，推動中美關係重回健康穩定發展正軌。

彭博社11日引述知情人士稱，美國政府正試圖通過向中方提出多層級會面及通話要求，緩和中美緊張局勢及安撫歐、亞盟國，並希望從低層官員接觸逐步推進至兩國領袖對話。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／中捷意外1死10傷！4工程人員涉3罪交保
獨／看熱鬧？吊臂刺穿中捷　包商工人站10米高無防護再挨罰30
快訊／鳳梨當爸了？穩交3年突現身「婦產科門診」
1死10傷慘劇…董座「請全場鼓掌」遭罵翻　中捷回應
林威助遭撤換　葉總很驚訝：怎麼可能！
台灣第一家海底撈將熄燈！　地點改這裡
陳致中入監前緊擁吳淑珍　陳水扁：明年母親節再見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

拜登稱有望與習近平通話　陸外交部：不要說一套做一套

海基會發函陸方後　「鱷魚王」小河待遇改善了！

陸2023對台工作會議罕見延至5月　學者分析2原因：重點在交流

亞投行行長：人民幣不可能取代美元

拉美地盤再擴大　厄瓜多簽FTA成陸拉美第4個自貿夥伴

中寮鐵路縮短運送時間　陸進口榴槤價格「便宜一半」

16歲遭教授強上！女大生控被騙當小三3年　「打胎後不孕」斷關係

快訊／賴香伶赴陸入境被擋　國台辦：會提供協助「歡迎來參訪」

諷刺區議會選舉改革挨批　香港《明報》停刊「尊子漫畫」

陸15日起放寬赴港澳簽註申請方式　恢復口岸快捷通關

高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫

超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

北漂圓星夢！　八點檔夯劇臨演月花7500元寄生網咖

「吊臂砸中捷」乘客拍慘況　回憶經過喊：手都在發抖

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

楊丞琳被笑「跳舞表情猙獰」　首度反擊：你們是外行人！

吊臂掉落畫面曝光！　30層樓高墜落再「砸中車廂」釀1死(更)

台中吊臂墜落

拜登稱有望與習近平通話　陸外交部：不要說一套做一套

海基會發函陸方後　「鱷魚王」小河待遇改善了！

陸2023對台工作會議罕見延至5月　學者分析2原因：重點在交流

亞投行行長：人民幣不可能取代美元

拉美地盤再擴大　厄瓜多簽FTA成陸拉美第4個自貿夥伴

中寮鐵路縮短運送時間　陸進口榴槤價格「便宜一半」

16歲遭教授強上！女大生控被騙當小三3年　「打胎後不孕」斷關係

快訊／賴香伶赴陸入境被擋　國台辦：會提供協助「歡迎來參訪」

諷刺區議會選舉改革挨批　香港《明報》停刊「尊子漫畫」

陸15日起放寬赴港澳簽註申請方式　恢復口岸快捷通關

台女返台IPad Pro遺失在越南　航警、長榮航跨海尋獲物歸原主

最高3.1萬！竹市凍卵補助正式上路　替未來種下一顆希望種子　

上廁所沒衛生紙！他突聽見這首歌決定「不擦了」　自信走出門：謝謝任賢齊

母親節親子活動看這！到新北閱讀節「500本優質繪本免費帶走」

發現喵生剋星！齊瀏海虎斑「眼神死透」　絕望表情笑翻千人

澄清醫院1.8億標北屯2千坪地上權　內行曝可能用途

緯創首季每股賺0.06元　Q2各產品線出貨增溫

伍鐸本周休4天再先發　猛威爾明天一軍初登板

地方特考重大變革　考試院：2024年6月起地特五等併入初等考試

快訊／吊臂砸中捷害1死10傷！4工程人員涉3罪...50萬至20萬交保

灰鸚鵡在民宿被狂問「你好」　牠冷回：你要幹嘛？笑翻媽

大陸熱門新聞

當20年家庭主婦！她離婚才知尪資產上億

中國籍女傭兵瘋傳加入瓦格納被生擒！真實身分竟是他

2歲娃喉嚨超大朵肉塊塞爆！醫驚：長菜花了

車位長期遭霸佔！地主1招反制惡鄰哭喊

外送員被諷買不起奶茶　一口氣買70杯怒砸

天舟六號發射成功　現役運力世界第一

峇里島正妹全裸死在浴缸！生前照曝光

峇里島情侶「神秘5小時」慘死　法醫說話了

富商尪2年偷吃104次！她正能量爆表不離婚　竟被懷孕小三嗆：不要臉

妹子「裸貸」利息滾到2000萬！不雅照慘外流

搭高鐵被賞巴掌！妹子拒和解慘吞罰單

挖呀挖老師6大黑料真相起底！曝已請假避風頭

賴香伶赴陸入境被擋　國台辦回應了

16歲遭教授強上！女大生淪洩慾工具3年

更多熱門

相關新聞

蔡英文出席APEC難度高？　外交部回應了

蔡英文出席APEC難度高？　外交部回應了

今年亞太經濟合作會議（APEC）由美國主辦，外交部長吳釗燮10日應詢稱總統蔡英文出席「難度極高無比」，因APEC以共識決為主，除美國之外，所有會員國態度都很重要；外交部發言人劉永健11日進一步說明，外交部將會與主辦國美國及各會員國積極爭取，做出對我國最有利的安排與會。

吳釗燮收「滅門」恐嚇　外交部今向警局備案

吳釗燮收「滅門」恐嚇　外交部今向警局備案

外交官之死調查報告送檢調　外交部不另外說明

外交官之死調查報告送檢調　外交部不另外說明

拉攏印度制衡中國　拜登6月在白宮會見莫迪

拉攏印度制衡中國　拜登6月在白宮會見莫迪

布林肯挺台參與WHA　外交部：續捍健康權利

布林肯挺台參與WHA　外交部：續捍健康權利

關鍵字：

外交部中美汪文斌拜登習近平

讀者迴響

熱門新聞

開獎！Mr.Beast公布10位30萬得主

謝忻、小甜甜開撕！

小甜甜閨蜜正式決裂！謝忻深夜火大開撕

她不進中捷車廂！鄉民大讚：有危機意識

「媽媽部落客」輕生離世享年47歲

桃園驚傳虐嬰！護理師猛搥病童嗆死白目

中捷公布「車廂內部監視器」！撞擊瞬間粉塵狂炸

媳婦「嘴對嘴」安慰公公！綠夫怒告父親

二伯說話蔡波能都回「蛤！」　就醫才知「失聰危機」動手術

「超強運4生肖」5月下旬旺到爆！

《全明星》女星「陽台激吻撫摸」

《全明星》艾薇認愛吳霏！

即／新北行刑式槍決！24歲男「後腦被轟出大洞」

花旗8／12停止信用卡扣款！　一文看懂277萬卡友、服務喊卡時間

謝忻公開「心結內幕」扯出愷樂

更多

最夯影音

更多
高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫

高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫
超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

北漂圓星夢！　八點檔夯劇臨演月花7500元寄生網咖

北漂圓星夢！　八點檔夯劇臨演月花7500元寄生網咖

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面