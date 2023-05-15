G7擬提中國經濟脅迫　陸外交部：這頂帽子「美國戴最合適」





▲中國外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

七大工業國集團（G7）峰會本周舉行，峰會最後聯合聲明草案13日提早曝光。美方知情官員透露，G7峰會時，領袖們將發表一份關於中國在全球各地「使用經濟脅迫」的聲明。對此，大陸外交部新聞發言人汪文斌15日反嗆，「經濟脅迫」這頂帽子，美國戴最合適。

5月15日，外交部發言人汪文斌主持例行記者會。有記者提問，據報導，知情人士稱，七國集團（G7）廣島峰會或將發表有關「經濟安保」的附屬聲明，強調反制「經濟脅迫」，維護供應鏈韌性並實現公平競爭，並在半導體、關鍵礦物等領域擺脫對中國的依賴。中方對此有何評論？

汪文斌表示，「說到『經濟脅迫』，這頂帽子毫無疑問，美國戴最合適。作為上世紀80年代『廣場協議』的受害者，日方對此最應該有深切體會。」

他指出，如果七國集團國家真正關注經濟安全的話，就應當要求美國立即停止以國家安全為名，行打壓遏制他國之實，停止濫施單邊霸凌行徑，停止脅迫盟友搞排他性小圈子，停止擾亂全球產業鏈供應鏈安全穩定，停止將世界分裂成兩大市場、兩套體系，這是當前世界經濟面臨的首要威脅。

汪文斌認為，美國脅迫有關國家對中國大搞經濟「脫鉤」、科技封鎖，無理打壓中國企業，絕不是什麼公平競爭，而是嚴重違背市場經濟原則和世貿組織規則。如果這些國家真正關注經濟安全的話，就應當要求美國不得以不斷提高債務上限的方式，解決國內債務違約問題，糾正激進調整貨幣政策的做法，不要將美國國內的風險轉嫁給全世界。如果這些國家真正關注經濟安全的話，就應當立即查明並嚴懲「北溪」管線爆炸案真兇，維護重要跨國基礎設施安全。

他強調，敦促美日等這些國家，身為「富國俱樂部」成員，不能只從G7等少數國家利益出發，損害國際社會絕大多數國家的利益，而應順應開放包容的時代大勢，多想想如何為世界的和平穩定與發展做些實實在在的好事。日本作為G7輪值主席國，不要為虎作倀，不要做經濟脅迫的同謀和幫兇。