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國中教育會考成績出爐　基隆市立高中最高獎學金30萬

▲基隆國中教育會考成績出爐 市立高中最高獎學金30萬元。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆安樂高中運用數位設備進行專題探究分享。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

112年國中教育會考成績9日公布，為獎勵設籍基隆市之應屆優秀國中畢業生就近入學，市政府訂有獎學金實施計畫，會考成績轉換分數35分（含寫作測驗4級分），選擇就讀市立高中，就能獲得獎學金新臺幣30萬元；期許同學們在地升學，發揮所長。

基隆市四所市立高中，近年來發展深具特色，學校規模適中，師生互動密切且融洽；學校課程設計多元化、教師精進創新教學，並能不斷引入各界資源，以豐富學生學習；另外，學校環境優雅、建築及硬體設備逐年更新，讓所有學生皆能安心且有效的學習，以發揮所長、適性展能。在學校特色班級方面，除了普通班升學績效卓著，也設有雙語實驗班、數理實驗班、體育班及原住民實驗教育班等，歡迎具有專長及興趣的同學們，加入市立高中學習行列。

▲基隆國中教育會考成績出爐 市立高中最高獎學金30萬元。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆暖暖高中進行海洋議題實驗。

基隆市政府教育處鼓勵學生就近入學，同學將有更多時間培養自己的專長與興趣，提升學習成就；學生因縮短就學通勤時間，亦可減少精神與體力的耗損、增加睡眠與休息時間、與家庭系統成員間有較多的互動及情緒的支持、促進家庭親子關係等，可謂好處多多。

教育處建議同學及家長，拿到國中會考成績後，能依據孩子的性向及學習興趣，選擇一所讓自己充滿學習自信跟維持學習動機的學校。為了讓基隆的孩子及家長進一步認識基隆區高中職學校特色課程、創新教學及多元學習活動，教育處於「基隆市十二年國民教育資訊網」提供學生及家長可隨時上網了解基隆市13所高中職學校特色，協助孩子適性選擇及未來進路發展。

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