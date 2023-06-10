▲基隆Podcast宣導預防腸病毒，揭開健康醫學冷知識。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府推出網路廣播節目「基隆Podcast」，主持人余治明本週邀請到五月甫上任、基隆市有史以來最年輕的衛生局長張賢政。張局長先前曾在宜蘭羅東的家醫科服務，累積許多與患者互動的經驗，節目中他利用輕鬆幽默的口吻，宣導疾病預防和健康保健的相關知識。

張賢政表示，雖然Covid-19的疫情已經趨緩，但其他疾病也不容忽視，夏季正是腸病毒流行的高峰，5月份已經陸續出現相關病例，腸病毒對於兒童容易併發重症，家中若有感染腸病毒的兒童，必須觀察是否有嗜睡、倦怠以及抽搐等症狀，避免延誤治療。

最好預防腸病毒的方法就是勤洗手，許多人會仰賴酒精代替洗手，但腸病毒無法被酒精殺死，所以勤洗手是不能忽略的步驟，洗手的步驟除了過去的「施、搓、沖、捧、擦」之外，可以學習進階版「內、外、夾、弓、大、力、腕」的步驟，大人小孩都不能忽略洗手的重要性，才能確保每個家庭成員的身體健康。

張賢政提到，夏季也是登革熱等蚊蟲傳播疾病的流行期，除了衛生局針對病媒蚊進行監測外，民眾平時可以注意居家周遭是否有積水並移除，同時外出的時候，可以穿著長袖或塗抹防蚊液，減少被蚊蟲叮咬的機會與降低疾病傳播的路徑。

回應對於未來的願景，張賢政說到，隨著高齡化社會的發展，需要照護的高齡人口和慢性病人口也成為醫療上的挑戰，每個人的力量都有限，如果能整合基隆所有的醫療量能，以及整合長照的量能、照護失能人口，並且嘗試解決現行工作出現的困難，最重要的是讓所有相關人員都能在有成就感的環境下，盡可能照顧所有人的健康，這就是自己對於未來的期許。

主持人余治明表示，夏季來臨，許多疾病也開始流行，除了家長最害怕的腸病毒外，夏天的蚊蟲滋生，也可能造成登革熱等疾病的流行。建議民眾在飲食前，應養成使用肥皂洗手的習慣，注意家裡周遭環境，避免製造孳生病媒蚊的溫床，平日均衡飲食，養成運動好習慣，才能擁有強健的好身體。

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