存在感超低！1家具「爬滿塵蟎+細菌」　醫示警：趕快洗

▲窗簾常被忽略要清潔。（圖／達志影像／shutterstock）



記者謝欣辰／綜合報導

每個人家中都會有一些存在感較低的家具，但是不常使用就代表乾淨嗎？重症醫師黃軒就在粉專分享，大多數的人都常因為窗簾「不常觸碰，外表乾淨」，而被遺忘要固定清潔、汰換，久而久之成為吸附塵蟎和細菌的溫床。

黃軒表示，窗簾常常一掛就被人遺忘，默默的吸附一堆肉眼看不到的病菌，常見的窗簾污染物有灰塵顆粒、氣體和揮發性有機化合物、微生物等，「窗簾的清潔，是一個重要的家庭衛生問題」，黃軒說道，窗簾可以吸附的室內、室外灰塵包含皮屑、纖維、煙塵、道路塵埃及花粉，甚至連塵蟎和其他昆蟲碎屑排泄物都在其中。

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若家裡有吸菸者，即使躲在陽台抽菸或出門抽菸，「只要打開窗戶或門口，窗簾就會吸附二手菸的化學物質和微小顆粒」，不僅如此，家具難免會有揮發性有機化合物，如清潔劑、油漆、地毯、傢俱等，還有細菌、霉菌、真菌和病毒等，窗簾也會一併吸附。

▲窗簾其實存在多種細菌，需要按時清潔。（圖／達志／示意圖）



黃軒解釋，窗簾作為室內環境的表面之一，必存在多種細菌，且不只限於常見的大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、肺炎鏈球菌，因離窗戶近，難免會被雨水沾濕，更有機率滋生多種霉菌和真菌，如黴菌、曲黴菌、酵母菌，而家人若有生病，某些呼吸道咳出的病毒，也有可能懸浮並存在於窗簾上，這些包括了流感病毒、冠狀病毒等。

黃軒呼籲，若家中窗簾出現以下情況，「最好立即清洗」：

1.窗簾受到明顯的污染，例如食物或飲料的灑濺。

2.窗簾接觸到有害物質，例如血液或其他體液（動物尿屎）。

3.窗簾受到污染源的近距離接觸，例如車輛大量排放廢氣

黃軒也提醒，這些建議僅供參考，具體的清潔頻率應根據個人需求和窗簾的使用情況進行調整，「但如果已經忘了多久未清潔，那也快洗吧」。