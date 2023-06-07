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你經常自言自語嗎？醫曝恐是「5疾病」前兆：有時很難治好

醫師提醒，自言自語可能是精神分裂、躁鬱症等前兆。（示意圖／Pexels）

▲醫師提醒，自言自語可能是精神分裂、失智症等前兆。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

一個人的時候，你會經常自言自語嗎？醫師表示，自言自語可以提高認知能力、自我反思等，但也可能是精神分裂、躁鬱症等前兆，少部分的人會有負面影響，要盡快就醫尋求協助。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書發文說，有病人問他會不會自言自語，「自言自語，是指一個人在沒有與他人交談的情況下，將自己的思想、感受或情緒以口頭的形式表達出來。」一個人多多少少會自言自語，特別是在思考整理，感到孤獨和自我安慰下，長期自言自語可以提高認知能力，或是自我反思，也可以解決問題，更是一種心理治療。

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不過，黃軒提醒，自言自語也可能是5疾病的徵兆：

1.精神分裂症：自言自語，是精神分裂症的主要症狀之一。患者可能聽到內心的聲音或對話，並以自言自語的形式回應。

2.躁鬱症：在躁狂或重度抑鬱時，患者可能會出現自言自語的行為，包括內心對話、自我指令或情緒的表達。

3.自閉症譜系障礙：自閉症患者，可能表現出內心對話的行為，他們可能在沉浸在自己的世界中時自言自語。

4.大腦損傷或腦退化性疾病：某些大腦損傷或神經退化性疾病，如阿茲海默病或帕金森病，可能導致患者出現自言自語症狀。

5.焦慮症：某些焦慮症狀，如強迫症，可能導致患者在內心進行反覆的對話或自我確認的自言自語。

黃軒提醒，「自言自語的頻率、形式和目的因人而異。如果自言自語，對個人生活和功能造成了負面影響，例如一個人自言自語的在罵人、在作人身語言攻擊、在破壞家庭、破壞工作和人際關係，或者產生更多其他心理健康問題相關、例如失眠、體重下降、噁心嘔吐，反覆的整晚不睡覺的在自言自語、每日妄想或幻聽，有人在危害自己、這些都可能需要尋求心理健康專業人士的幫助。」

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