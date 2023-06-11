賴清德跨海視訊馬祖造勢　盼「竭盡所能維護台海和平」

▲賴清德以視訊方式跨海參加馬祖造勢活動。（圖／賴清德競選辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德原訂11日上午前往馬祖參香造勢，但航班因天候因素取消，於是賴便透過視訊「出席」馬祖信賴台灣之友會成立大會，他致詞時表示，他若有機會領導國家，將竭盡所能穩定台海和平；現場支持者則高呼「Team Taiwan挺台灣」、「賴清德凍蒜」等口號。

賴清德原訂今天上午前往連江縣南竿的馬祖天后宮參香，並出席當地信賴台灣之友會成立大會，中午轉往連江縣北竿趙元帥廟參拜，不過，今天上午因當地氣候因素，導致航班取消，因此，賴清德改以網路視訊的方式，跨海參與造勢活動。

賴清德透過手機視訊說，感謝大家共襄盛舉，成立信賴台灣之友會，也要跟大家致歉，因為氣候關係，沒有辦法親自到達會場感謝大家、跟大家一起加油。

賴清德肯定連江縣黨部主委李問說，自從李問到馬祖之後，民進黨在地方深根，漸漸贏得父老鄉親的支持，這是相當不容易的，「未來如果我得到大家的支持，能夠領導國家，我第一個事情呢，我一定會竭盡我所能，穩定台海和平的現狀」。

另外，賴清德談及，台灣面臨中國威脅、氣候變遷、數位轉型、國內種種社會問題等挑戰，他都會用過去的經驗與目前的政策規劃，好好來推動，一方面解決國內外各項挑戰，另一方面也能夠建立一個安定、和諧、公義的社會，讓國家的主人可以安居樂業，同時也會好好發展經濟、照顧弱勢，敬請大家能夠全力支持，非常感謝大家。