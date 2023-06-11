批賴清德和平保台是「保台獨」　侯友宜：只有一個中華民國

▲國民黨總統參選人、新北市長侯友宜。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／新北報導

民進黨總統參選人賴清德近日頻拋「和平保台」倡議，引發各界討論。國民黨總統參選人侯友宜今（11）日痛批，民進黨把兩岸交流的人都說成「親中賣台」，並質疑「和平保台」是，和平「保台獨」，也批民進黨抗中保台，是抗中「保台獨」。侯強調，只有一個中華民國，「我們是台灣人，住在台灣這個房子，我們的國家叫中華民國！」

賴清德日前提出當選後四項工作「拚經濟、護民主、強國防、保和平」，他說，多數國民反對統一、不接受九二共識，「和平保台、備戰不避戰」， 才能守護台灣民主，讓中國了解民主的好處，但要有完整的民主力量，也須提高國防力量，捍衛國家與區域安全，以備戰來避戰。

侯友宜今天出席「雲林縣黨部懇託會」，他致詞表示，大家都不想要戰爭、大家都害怕戰爭，現在國家沒有安全，沒有國家安全就沒有經濟發展，下一代也不知道該怎麼辦，所以兩岸要好好對話、交流、溝通，但民進黨卻把兩岸交流的人都說成「親中賣台」，侯質問，「我是做兩岸共同打擊犯罪的交流，難道我也是親中賣台？」

侯友宜接著痛批，民進黨提出「抗中保台」、「和平保台」，其實是「保台獨」。他強調，不應該用意識形態做區分，只有一個中華民國，所以要說用中華民國憲法，大家的國家叫中華民國，大家是台灣出生，是台灣這個家的台灣人，「我們是台灣人，住在台灣這個房子，我們的國家叫中華民國！」