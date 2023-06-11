認定未吃案！他揪林飛帆道歉文疑點　網酸：又要全黨救一人

▲林飛帆涉黨內性騷吃案爭議，民進黨調查結果為與黨部既有規定並無相違背之處。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨9日公布前黨工性騷案調查結論，指前副秘書長、現任台北第三選區立委參選人林飛帆當時處理的做法，與中央黨部既有規定並無相違背之處，雖認定結果為未吃案，但林飛帆當天也在臉書發文還原事情經過致歉。對此，媒體人黃揚明10日則在臉書揪出林飛帆道歉文的疑點，此文一出也有網友留言諷刺，「又要全黨救一人了嗎？」

林飛帆在貼文中提及，還原當時經過，婦女部的許嘉恬主任，在基於當事人隱私保密的前提下，曾向他口頭報告過此事，當時他向許主任表達：「1. 若當事人願意，應協助當事人進入性平程序；2. 若當事人有需要，應提供當事人法律協助；3. 立即停止與該廠商的合作。」，而許主任則跟他說：「當事人無意進入性平申訴機制，同時也已停止與該廠商的合作，先前拍攝的宣傳影片也將不會採用。」對此，他向許主任表達：「那尊重當事人的決定。」,

對此，黃揚明則揪出疑點。他質疑，「我想請教一下林飛帆，那個當時是幾月幾日？在輝哥出席陳時中座談會的去年9月22日以前？還是之後？」，他表示，「如果是之前，那麼你都下令停止與該廠商合作，結果陳時中競辦還邀他一同座談，顯見您的命令在民進黨內無人理睬；如果是之後，那麼，是不是在去年11月16日蔡其昌陣營支付199萬餘元的廣告費給『輝哥』擔任總監的互為主體廣告公司之前？還是之後？」

此文一出也有網友留言諷刺，「要全黨救一人了嗎？上次是林智堅，這次是林飛帆，看民進黨會不會因為救雙林，翻車兩次。」

這起事件為民進黨近日爆發的第一起性平爭議，由民進黨一名女性前黨工爆料，過去在主責專案期間遭合作導演「輝哥」按頭靠肩、愛撫，對方甚至在廁所外「堵人」，向時任婦女部主任許嘉恬反應後，卻未得到妥適協助。事件延燒後，黃揚明就曾在臉書提出質疑，在去年9月初性騷擾案發生後，9月22日這位導演輝哥還出席了支持民進黨台北市長候選人陳時中的影視產業座談會，並留下合照。