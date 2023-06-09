「社會上99.9％人理解我清白」　李正皓：退一步讓民進黨性平改革

記者杜冠霖／新北報導

民進黨新北市立委第9選區（永和、中和）與李正皓合作參選立委，但李正皓8日宣布退選。對於被指偷拍爭議，李正皓9日受訪時指出，該案是陳年舊案、司法判決早已還我清白，我也不斷解釋，這個案子已經夠清楚，「社會上99.9％的人都理解我是清白角色。選舉過程中卻不斷被當成箭靶，我應該退一步，還民進黨真正做性平改革的可能。」

▲李正皓回應退選。（圖／記者許靖祺攝）



李正皓表示，自己從參選開始，過去被抹黑案子就不斷被提及，這個案子本質上跟這次MeToo不一樣，「該案是陳年舊案、司法判決早已還我清白，我也不斷解釋，不管是公開、不公開場合加起來10幾次一定有，這個案子已經夠清楚，社會上99.9％的人都理解我是清白角色。」

李正皓指出，但選舉過程中就是會有敵對政黨拿來攻擊，裝死的人叫不醒，自己公開解釋10幾次，他們還要指責我是不清白的，「我在選舉中變成很多人箭靶、在賴清德性平改革過程中，我也成為很多人的擋箭牌，因此我應該退一步，還民進黨真正做性平改革的可能。」

對於退選決定，李正皓表示，自己不是匆匆下的決定，而是100％理性、經過跟民進黨決策層討論後做的決定，希望退這一步讓性平改革有更大空間，即便退選，自己仍有三個不變，第一、認同民主大聯盟價值不變，面對中國侵略時，除統派外都是要團結對象，這是民主大聯盟核心。

李正皓表示，第二個不變，是希望永和反轉，永和已經37年沒有換過民意代表，經過兩個禮拜在永和接觸基層的感受，更是這樣想，「期許民進黨推出更有能量的人翻轉永和，有需要我的地方也義不容辭。」

李正皓指出，第三個不變，是捍衛清白，公眾人物清白是跟一輩子，很多人道聽途說、發幻想文，講沒證據的猜測，這是選舉必經過程，「但我已經不是候選人，所有司法手段都是自我救濟方式，接下來會把躲在螢幕後面肆無忌憚抹黑的鍵盤俠一一提告，不實言論是有代價的。」