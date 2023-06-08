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快訊／李正皓宣布退選　強調捍衛自己清白的決心不變

▲▼賴清德召開「新北市立委候選人徵召記者會 李正皓。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新北市立委候選人李正皓宣布退選。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨在永和區與李正皓合作參選立委，但黨內反彈聲浪不斷，過去爆出的性平爭議也被翻出。李正皓晚間表示，這是一個不容易但經過充分討論後的理性決定，「我決定退出永和區的立委選舉，回歸到本來單純媒體人的身份」。

李正皓說，這些天，因為me too的事件連環爆，民進黨陷入了性騷擾的泥淖之中，而關於他被抹黑惡意爆料的事本該落幕，但因為後續一連串的性平事件，又再度成為了有心人、有心政黨用來攻擊民進黨的政治操作。

「面對這些質疑，我自認已經做到了公眾人物能夠自清與釋疑的極致。」李正皓說，包含判決書、對話紀錄等所有證據我都盡可能地提供，公開受訪與各類節目上也澄清了不下十次，「但在心中只有政治鬥爭的人眼裡，這些解釋永遠不夠、他們永遠能忽視所有事實繼續大打泥巴戰，因為裝死的人永遠叫不醒的」。

李正皓表示，民進黨面對黨內的性騷擾風波，即便他以旁觀者的角度認為賴清德主席已經做到一個政黨領導人能做到的最高標準來宣示改革，但民進黨的性騷擾風波還沒收尾、還有最困難的一哩路需要走完。

「手把青秧插滿田，退步原來是向前，面對選舉，我是極端理性主義者。」李正皓說，經過慎重思考，並且與民進黨的決策層進行充分討論後，決定退出永和區的立委選舉，來換取賴清德主席徹底解決民進黨性平爭議的空間。

李正皓表示自從2019年被國民黨開除後，他就以野武士自稱，這2個禮拜野武士從江湖走進了廟堂，再從廟堂退回了江湖，但不論身份是野武士還是堂前燕，心中有三件事不會改變：

第一，支持民主大聯盟的目標不變。

李正皓說，就如同他這些天不斷在說的，台灣人關起門來雖然吵吵鬧鬧，但打開門面對門外的敵人（中國），唯一該做的是就是團結對外，捍衛關起門來繼續吵架的自由。這是民主與專制的對決，也是民主大聯盟的真諦，他支持民主大聯盟團結台灣的目標不會改變，只是不一定是用選舉的形式來參與民主大聯盟。

第二，希望永和翻轉的願望不變。

雖然投入永和這場立委選戰的時間只有兩個多禮拜，但是他在基層拜訪的過程中，真的第一線感受到永和人希望翻轉的殷殷期盼，相信民進黨一定能在他之後找到有熱情、有能量翻轉永和的人選來投入永和這場選戰，未來如果有需要的部分，一定義不容辭。

第三，捍衛自己清白的決心不變。

李正皓說，這些天為了顧全大局，面對各種惡意抹黑，能做的就是吞下所有情緒，一遍又一遍地解釋、澄清。但就如同他之前說的，裝死的人永遠叫不醒，不論是不是候選人，「我捍衛自己清白的決心不會改變，我會對過去所有抹黑過我的人提告，所有的不實言論都該付出代價」。

李正皓說，失敗的嘗試不代表沒意義，願意嘗試本身就是最大的意義，「我知道我的決定會讓很多我的支持者感到失望，但也請大家收拾起這份失望，因為回歸到媒體人身份的我，或許才是你們最喜歡的那個李正皓」。

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快訊／李正皓宣布退選

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