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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱學恒坦承性騷鍾沛君　堅稱「當天喝到斷片真心完全不清楚」

記者陶本和／台北報導

國民黨市議員鍾沛君8日晚間透過臉書揭露，遭到名嘴朱學恒在餐會中，對她毫無預警的強吻、摟抱，甚至對她說，「反正妳明天也不會記得」。對此，朱學恒也同步在直播中坦承此事，但仍強調自己當天是喝到斷片，後續發生事情真心完全不清楚。

▲▼朱學恒痛批林耕仁「還要不要當人」。（圖／翻攝自YouTube／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

▲朱學恒。（圖／翻攝自YouTube／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

鍾沛君回憶，當天朱學恒毫無預警的抱住她強吻，甚至說出，「反正妳明天也不會記得。」當下她用力的撇過頭閃躲，然後朱學恒走回座位，「嘴唇噁心的涼意，讓我整個人結凍似的僵在座位上，千百個問號在腦中翻騰，我怎麼沒來得及給他一巴掌？這樣餐廳會報警嗎？我該尖叫嗎？外面的人會不會認出我們？這個人不是好大哥嗎？」

鍾沛君表示，就在這時，朱學恆竟然再次走回來，肆無忌憚的又親了她，憤怒到不知所措的她馬上站起身說要走了。她說，被信任的人侵犯而傷心流淚，不懂他憑什麼為所欲為的憤怒，害怕被其他人知道的恐懼自責，我就像所有的被害人，被各種的情緒反覆折磨，我對著鏡子擦了又擦，除了發痛之外，擦不掉分毫從身體深處冒出的驚懼。

對此，朱學恒晚間也透過直播表示，他坦誠上次跟鍾沛君在邀約飲宴之後，當天喝到斷片，後續發生事情他真心完全不清楚，「議員對我所做的事情指控，我沒辦法否認，我沒有任何記憶，我也曾經寫了道歉書道歉，坦白說我的確犯了錯，我這邊完全同意我寫的道歉書的事情，我也願意接受後續相關的法律流程跟相關的法律過程跟所有的問題。」

朱學恒表示，他願意為了自己做的事情承認，必須要說自己喝到斷片，沒有辦法有足夠記憶跟判斷力，絕對承擔後續後果，「我喝酒喝到失去控制，那就是我的錯，我承擔所有後果，喝到失去控制，真心就是我的問題，對於造成困擾的任何人，我都會誠懇道歉認錯，面對後果，任何法律流程我都坦承接受，雖然沒有任何記憶，我也願意道歉」。

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